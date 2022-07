Un virólogo explica la verdadera gravedad de la viruela del mono: “No tiene nada que ver, gracias a Dios”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este sábado una emergencia sanitaria internacional, su máximo nivel de alerta, por el actual brote de viruela del mono, que suma ya más de 16.000 casos (cinco de ellos mortales) en 75 países, muchos de ellos en Europa, donde la enfermedad no era endémica. ¿Debemos preocuparnos?: “Debemos estar parcialmente preocupados. Hay que tener en cuenta que las alertas que decretan la OMS son para que los países miembros tengan criterios a la hora de proceder ante un mayor número de casos y se unifiquen los esfuerzos ante esta nueva situación sanitaria”, explica el virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu y añade: “Son 75 países, de los cuales España está el primero, aunque son casos acumulados desde que se produjeron los primeros, y lo que ha hecho la OMS es anunciar los países que tienen grado 1, 2 3, o 4 y proponer una serie de medidas comunes para controlar el brote”.

Los casos de viruela del mono se han disparado, ya son más de 16.500 casos distribuidos en 75 países y Europa concentra el 80% de los casos con España a la cabeza, seguid por Alemania, Reino Unido y Francia. En el resto del mundo hay 3.203 casos con Estados Unidos a la cabeza, seguido por Canadá y Brasil. En cuanto a España, con 3.125 casos, la comunidad autónoma con mayor número de casos es Madrid, después Cataluña y Andalucía. ¿Se está extendiendo de una forma más rápida de lo previsto? El virólogo y profesor de microbiología explica que “estos casos son casos acumulados, casos que ya se han curado. Lo que ha habido es un contagio que no se esperaba. Ahora ha habido transmisión y eso ha hecho que los casos suban, pero la transmisión ahora no es rápida ni alarmante. Lo único es que ya no son casos importados, sino casos en el mismo país. La OMS decreta esta alerta de interés internacional para cortar la transmisión para que no se extienda a otros países”.

¿Cómo te puedes contagiar?: “El contacto tiene que ser estrecho y prologando en el tiempo. Los contactos en África han sido por cazar piezas infectadas. Ya dieron la alerta de que esta transmisión se estaba dando en las ciudades y entre parejas o personas convivientes. La transmisión, siendo relativamente sencilla, no es tan fácil como una gripe o el Covid. No tiene nada que ver, gracias a Dios”, apunta Raúl Ortiz de Lejarazu y añade: “Lo que tiene interés en este brote es que tiene lesiones en el área genital, por lo que se podría transmitir a través de las relaciones sexuales. Esta es la única novedad de este brote en las ciudades”.

Una agrupación de doce casos de viruela del mono, declarados en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, han sido detectados relacionados con un establecimiento de tatuajes, micropigmentación y piercings de la provincia de Cádiz. El virólogo opina sobre este nuevo brote: “Cualquiera que se haya hecho un tatuaje sabe que no se hace en 5 minutos, sino que exige un contacto importante con la persona que tatúa y si esa persona está en periodo infeccioso puede contaminar guantes, utensilios del tatuador, ropa, sábanas… porque este virus tiene cierta resistencia para permanecer. De ahí la recomendación de limpiar las superficies donde han tenido lugar este tipo de prácticas”.