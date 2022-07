Una experta da 4 claves para ahorrar en vacaciones: "Estás pagando dos veces por el mismo servicio"

La lista de la compra, los carburantes y los precios de los hoteles… todo está por las nubes. En estos momentos la inflación se sitúa en el 10,2%, el nivel más alto desde 1985. Según la OCU, las familias españolas van a tener que asumir un sobrecoste de 3.000 euros al año. España es el sexto país de la Unión Europea donde ese nivel de precios ha subido más.

No lo dejes para el último momento

Con esta subida de precios es casi imposible organizar unas vacaciones y para ello hemos contado con la ayuda de Estefanía González, portavoz kelisto.es, quien nos ha dado algunas pistas para poder ahorrar: “Preparar las vacaciones con antelación. Es mejor ser más previsor y anticiparse porque tenemos acceso a los precios más baratos”. Son muchos los que esperan a última hora para hacerse con las ofertas, pero, esta estrategia solo sirve para aquellos que tienen flexibilidad y no para las familias con hijos que quieren elegir una fecha o lugar concreto para descansar en verano.

Comparar precios y leer la letra pequeña

Otro de los grandes trucos es comparar precios y entender la letra pequeña: “En el caso de las vacaciones, son muchos los que pagan sus vacaciones con tarjeta de crédito, esa tarjeta ya incluye un seguro, y cuando voy a pagar el paquete vacacional me ofrecen el seguro y lo contrato… no sabía que en la letra pequeña de mi tarjeta había un seguro. Pago dos veces por un mismo servicio”. Estefanía nos pone otro ejemplo consecuencia de no leer la letra pequeña: “No peso el equipaje en casa y me toca pagar el exceso de peso al llegar. Hacer esto nos hace ahorrar o dejar de gastar, que es otra forma de ahorrar”.

El mejor momento para reservar los vuelos

¿Con cuánta antelación debo reservar mi vuelo?: “Para vuelos en Europa, uno o dos meses antes es lo adecuado. Si vamos al norte de América, unos seis meses, y Sudamérica diez meses de antelación”. Estas serían las fechas idóneas porque, Estefanía también asegura que hacerlo con muchísima antelación puede hacer que nos salga más caro. “También podemos ahorrar en el transporte cuando vamos al aeropuerto, no es lo mismo utilizar transporte público que privado. En el caso de Madrid o Barcelona ahorramos un 80%. Si no me queda más remedio, debo comparar el precio de los parkings que hay en el aeropuerto porque hay promociones”.

La forma más barata de utilizar tu móvil en el extranjero

¿Debo contratar el servicio ‘roaming’ para hacer llamadas desde fuera de España?: “Roaming es el servicio que nos da soporte cuando estamos en el extranjero para llamar o conectarnos a internet, pero desde hace cuatro años, en el espacio económico europeo no hay que pagar ese roaming. El operador no me puede cobrar de más por utilizar mi móvil fuera de España y pagaré la misma tarifa. Pero hay letra pequeña. Hay operadores que me pueden poner algún tope si tenemos llamadas ilimitadas o datos ilimitados. Si te vas a Estados Unidos sí te van a cobrar, ¿cuánto? Debo informarme. La forma más barata es no utilizar la tarifa que me cobraría de serie mi operador, lo mejor es optar por bonos de las compañías telefónicas o llegar a destino y comprar allí una tarifa de un operador local y, durante esos días, utilizar esa tarifa”.

Para terminar, Sara Sanz, una madre de familia con tres hijos de 12, 10 y año y medio, ha estado en ‘TRECE Al Día’ para explicar su situación. Este año no podrán irse de vacaciones y esta es la realidad de muchas familias cuyos ahorros se ha visto afectados por la subida de precios y la inflación: “La lista de la compra, vestir a los niños… ahí se ha ido el dinero de los ahorros de cada año. En la lista de la compra gastábamos 100 euros a la semana y ahora no baja de 150 euros. Todo ha subido, este año hemos tenido la comunión del niño y ha sido un gasto extra…”.