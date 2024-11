La UME extrae lodo a contrarreloj con la mirada puesta en una nueva DANA: "Es el objetivo principal"

Se cumplen dos semanas de la catástrofe natural más devastadora de la historia de nuestro país. La DANA sigue dejando huella en los 78 municipios de Valencia que se han visto afectados. Hasta allí se han desplazado cerca de 8.500 militares, de los que 2.103 son soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Los trabajos en los sistemas de alcantarillados, todavía repletos de lodo, están impidiendo la entrada de otras ayudas y el avance de limpieza en las calles. A todo esto se suma la previsión de una nueva DANA. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha dado avisos para las próximas horas. En principio, los acumulados no serán tan desorbitados como los de ese día, pero sí puede haber inundaciones y crecidas de forma puntual.

Despejar el lodo de las alcantarillas, tarea principal de la UME

Los trabajos a pie de campo continúan centrándose en la limpieza del lodo acumulado todavía en las alcantarillas. Esta labor sigue siendo especialmente delicada cuando la AEMET ha dado aviso de la llegada de una nueva DANA en las próximas horas. "Confiamos que no tenga tanto impacto como puede ser, los fenómenos de DANA son muy imprevisibles. Los alcantarillados tienen acumulación de lodo. Somos conscientes de que se está haciendo un trabajo por parte de la unidad de emergencia para que esa acumulación de lodo no provoque ningún rebose", explica en 'Trece Al Día' Salvador Romón, comandante del tercer batallón de la UME. Añade que "la limpieza de viales es un trabajo que tienen que continuar haciendo, quitando lodo y coches, es el objetivo principal porque, restaurando esto, podrán acceder a muchas más cosas".

La UME, en el epicentro de la DANA

Los militares de la UME están distribuidos por la mayoría de los municipios afectados de Valencia. Aunque, según apuntan en el último informe de La Moncloa, 30 de ellos todavía no han solicitado su ayuda.

"La situación va mejorando, ya han pasado 14 días desde la DANA. Empezamos a recuperar la viabilidad y seguimos trabajando en la zona", asegura el comandante. Salvador Romón confirma que los municipios más afectados siguen siendo Paiporta, Catarroja y Picanya, son "las zonas que han tenido mayor afectación y donde hay que insistir más", ha asegurado.

"Es evidente que hay mucho trabajo por hacer y por eso es complicado dar una ventana de tiempo. Cada vez se va avanzando más deprisa, estaremos hasta cuando haya que estar", reitera el comandante.

7.800 militares desplegados

En la última comparecencia del general jefe de la UME, Javier Marcos, se actualizó el número total de militares desplegados en Valencia. En total ya son 7.800 el número de efectivos trabajando en el terreno, procedentes de la UME, los tres ejércitos y la Guardia Real.

Por parte de la UME, son 2.103 soldados. Además de12 helicópteros, 107 máquinas de ingenieros, 1.790 vehículos de intervención y transporte, 30 drones, 35 ambulancias, el Buque Galicia, 2 cazaminas, 18 embarcaciones y 41 perros de búsqueda. También 13 equipos de medios pesados de extracción y 188 equipos de medios ligeros, que incluyen 89 autobombas y 99 motobombas.

Una nueva DANA en las próximas horas

No hay que bajar la guardia, aunque la nueva DANA no dejará acumulados tan desorbitados como los del fatídico 29 de octubre. Puede haber inundaciones y crecidas. Mañana ya comenzaremos a sentir los efectos de esta nueva DANA que traerá lluvia, frío y nieve. Serán fuertes las tormentas en las Islas Baleares, donde se activa el aviso de nivel naranja. En Mallorca y en las Pitiusas se pueden recoger hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. También serán intensas esas lluvias en las costas de Cataluña y en el norte de Alicante. El miércoles, atención. Se esperan más tormentas en el archipiélago balear. También en el sur de Valencia, norte de Alicante, y en la provincia de Málaga. Son avisos que identifican el RIESGO importante, pero las lluvias no se quedarán allí restringidas. Pueden extenderse por más zonas de Valencia y Cataluña y llegarán a más puntos de Andalucía, Castilla - La Mancha, a la Comunidad de Madrid y a Extremadura. Un episodio de inestabilidad que, por lo menos durará hasta el próximo sábado.