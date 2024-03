TRECE visita el nuevo bar que abrirá Pablo Iglesias y esto opinan los comerciantes: "Capitalismo"

La 'Taberna Garibaldi' es el nuevo bar que abrirá Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, en el madrileño barrio de Lavapiés. Ya desde el nombre no faltan las referencias a personajes y símbolos de la izquierda. En 'Trece al Día' nos hemos querido acercar al local en el que sonará el "Bella Ciao" para indicar el cierre a partir del próximo día 19 de marzo, Día del Padre, para comprobar la impresión de los vecinos y de los comercios que a partir de la semana que viene serán su competencia.

La mayoría de los vecinos del barrio no conocían quién es el propietario del local y se han mostrado sorprendidos, el tipo de cliente se lo imaginan los vecinos y ya lo adelantó el exvicepresidente: "Solo para rojos" rezaba Iglesias cuando le preguntaban por su futuro como hostelero y ya alejado de la política. Los comercios de alrededor sí han dejado ver que su aprobación, ya que "cuanto más gente, pues más demanda".

Además, el reportero de 'Trece al Día' ha podido "asomar la cabeza" tras la persiana y cuenta que los trabajadores "están poniendo todo a punto" para la apertura del local, situado entre la Plaza de Lavapiés y Atocha y a unos 10 minutos andando del Congreso de los Diputados.

El que fuera exvicepresidente del Gobierno y líder de Podemos será uno de los tres socios y dueños del bar. Los otros dos socios son el cantautor Carlos Ávila y un poeta.

Taberna Garibaldi

El exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos Pablo Iglesias abrirá próximamente un bar en el popular barrio madrileño de Lavapiés, bautizado como Taberna Garibaldi, con una carta de cócteles y comidas que es todo un guiño a figuras y símbolos de la izquierda española e internacional.

"Las tabernas son el último bastión de la libertad del proletariado" es la leyenda escrita en esa carta junto a una ilustración del filósofo marxista Karl Kautsky en la esquina inferior y otra del revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi en la superior.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La carta

La carta de comidas incluye, entre otros platos, un 'Salmorejo partisano', unas enchiladas 'Viva Zapata', y unas carrilleras "Brigada Garibaldi".

Y no faltará una oferta de platos veganos bajo el nombre 'No me llame Ternera', que coincide con el título del documental sobre el miembro de ETA Josu Urritikoetxea.

Los nombres de los cócteles que ofrecerá el bar son todo un homenaje a la izquierda revolucionaria, desde un 'Fidel Mojito' hasta un 'Ché Daiquiri' o un 'Mandela Zulú' pasando por el 'Gramsci Negroni', un 'Durruti Dry Martini' o el 'Pasionaria Puerto de Valencia' son algunas de las bebidas que se podrán disfrutar en la taberna de Pablo Iglesias.

Para completar la jornada, y según ha avanzado el propio Pablo Iglesias a EFE, la canción que indicará que el bar está a punto de cerrar será siempre 'Bella Ciao', internacionalmente conocida como un himno de resistencia antifascista.

El nuevo bar de Pablo Iglesias abrirá el próximo martes, 19 de marzo.

Más 'Trece Al Día'

Vuelve a ver la entrevista de José Luis Pérez en Trece Al día a Ignacio Ruiz-Jarabo. Todos los detalles sobre la inspección filtrada a los medios sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.