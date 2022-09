El teletrabajo, una lucha sin resolver entre trabajadores y empresarios: "Hay cierta desconfianza"

Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, asegura en ‘TRECE al día’ que “el teletrabajo está en momentos bajos” aunque espera que “haya venido para quedarse, aunque se esté dilatando en el tiempo”.

Fueron muchos los que dijeron que el teletrabajo iba a cambiar el modelo laboral, pero, dos años después del inicio de la pandemia, las empresas están obligando a regresar a las oficinas. “Hay cierta desconfianza”, advierte Javier, “aunque depende del país. En España hay menos puestos de trabajo teletrabajables y eso ha influido y hay otras series de cuestiones, como la normativa que, lejos de facilitar la situación, ha tenido un efecto espantada”.

¿Qué nos dice la normativa?: “Nos dice que es algo voluntario, pero que a partir del 30% del teletrabajo tienes que asumir una serie de costes. Hay muchas PYMES y la situación no es tan fácil como parece. Además, el hecho de que digan que las inspecciones de trabajo van a perseguir el cumplimiento de trabajo no facilita las cosas. Las personas quieren teletrabajar, pero el sector no lo permite. En el caso de mi empresa se demuestra que hay tareas donde en el teletrabajo la persona es más productiva y en otras donde la presencialidad es necesaria. El punto idóneo es el modelo híbrido”.

Javier explica qué es lo que más se valora a la hora de buscar un puesto de trabajo: “La flexibilidad que tiene que ver con los horarios de entrada, el trabajo en remoto y el tiempo de trabajo. También hay un componente generacional donde la gente joven busca todo esto, por ejemplo, en el sector de las nuevas tecnologías”.