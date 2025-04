"Fue un sueño": el párroco de San Lorenzo de Pamplona recuerda el día en que le llamó el Papa Francisco

Durante los 12 años de pontificado, el Papa Francisco no ha dejado indiferente a nadie. Como en tantas ocasiones repetía, en "ningún momento perdió el sentido del humor". Tampoco lo hizo en plena pandemia. El pasado 7 de noviembre de 2020, el Santo Padre dio una de las más gratas sorpresas a un párroco de San Lorenzo, en Pamplona. "Estaba en la sacristía y sonó el teléfono. No lo cogí y me volvieron a llamar de COPE Madrid. Fue ahí cuando me dijeron que entre las cuatro de la tarde el papa me llamaría. A las cuatro y media cogí el teléfono y me dijo: soy el papa Francisco". Así ha recordado Javier Leoz, uno de los días más especiales de su vida.





UN ARTÍCULO QUE LLEGÓ A LAS MANOS DEL PAPA Y CON EL QUE REZÓ EN LA CAPILLA DE SANTA MARTA

El sacerdote escribió en los días de pandemia un artículo relacionado con el COVID y la Navidad, queriendo despejar la idea que se había instalado en la sociedad de que ese año no iba a existir la Navidad. "Me dio las gracias porque escribí un artículo en relación con el covid y la Navidad. Como que no va a ver Navidad, habrá una Navidad sin ruidos, pero la habrá porque va a venir Dios", relata. Días después, este texto cayó en manos del Papa y entonces fue ahí cuando Francisco contactó con el párroco. "Me dijo que estaba entusiasmado con el texto, por ser tan valiente, y que rezó con ese texto en su capilla personal, en Santa Marta. Me mandó un fuerte abrazo y yo le hablé de San Fermín y de San Lorenzo", explica Javier.





"FRANCISCO NUNCA HA DEJADO DE SER PÁRROCO"

Para este párroco de Pamplona, la llamada del papa "era un sueño, algo irreal". La conversación telefónica duró "cuatro minutos escasos en los que la mayoría habló él". "Su costumbre era llamar a los párrocos, me contaba. Había sido un don, un regalo, esto lo he tenido en el olvido desde ese 7 de noviembre de 2020 y ahora sois los medios los que recordáis el aspecto más humano de Francisco. Me dijo que él nunca ha dejado de ser párroco", apuntaba Leoz.