SOS Tierra ¿A qué contenedor van los guantes y mascarillas?

Los guantes y las mascarillas son algo habitual en nuestro día a día desde hace meses, pero lamentablemente, también están presentes en nuestras calles, ya que son muchos los que no los arrojan a la basura y los dejan expandidos por aceras y calzadas. Los operarios de limpieza se quejan de esta situación, ya que conlleva un importante riesgo para su salud.

Por ello, en SOS Tierra, la sección de "TRECE al día" sobre medio ambiente, recordamos qué debes hacer con guantes y mascarillas después de usarlos. Durante la pandemia, la contaminación urbana ha caído entre un 50 y un 70%, sin embargo, la contaminación provocada por residuos sanitarios se ha disparado. Estos elementos no son reciclables y ,por ello, son altamente contaminantes por lo que debemos deshacernos de ellos arrojándolos en el contenedor gris.

En "TRECE al día" hablamos con Alberto Martínez, biólogo y educador ambiental, quien explica los riesgos de no deshacernos correctamente de estos elementos. "Existe un riesgo químico, físico y biológico. El biológico es evidente por la capacidad de contagio que tienen estos elementos. El riesgo químico viene avalado por la cantidad de guantes y mascarillas pueden acabar en el alcantarillado y que no sólo pueden atascarlo sino entorpecer el proceso de tratamiento de aguas residuales. Además, es conocido el riesgo que tenemos con los plásticos que quedan abandonados en el océano, muchos han empezado a descomponerse y no sabemos la incidencia que puede tener en el ser humano, por lo que hay que aplicar la prevención" Y es que sólo a la playa de Hong Kong están llegando miles de mascarillas. Actualmente, las islas de plásticos en los mares tienen una extensión que equiparan a Europa y Australia juntas. Alberto Martínez señala al respecto que hay un problema de insensibilización y falta de información en parte de la sociedad. "Se cometen muchos errores en el reciclaje de residuos".

Por clarificar, el educador ambiental resalta en TRECE que guantes y mascarillas NO deben ir al contenedor amarillo, ya que no son envases. Tampoco han de ir al contenedor de vidrio o al de cartón. Por lo que deben ir al de resto (contenedor gris con tapa naranja)".

Alberto Martínez señala por último que es necesario invertir en educación ambiental , "hace falta una alfabetización científica en la población, no sólo en término de conocimiento, sino también en competencias, educar en valores y en comportamientos cívicos"