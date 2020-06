La sorpresa de unos abuelos a sus nietas tras el confinamiento

Ricardo y María son dos abuelos que durante los cien días de confinamiento han querido preparar una bella y tierna sorpresa para sus nietas. Se trata de una bella casa del árbol que han construido en la localidad de Culleredo (La Coruña) donde viven y que sus nietas han recibido con sorpresa y alegría.

En "TRECE al día" hablamos con ellos, abuelos y nietas, para conocer cómo fue el reencuentro y la sorpresa tan especial. Ricardo explica que "al estar metidos en casa, pensaron en invertir el tiempo en hacer una casa para las niñas porque ellas tenían ganas de una casita de muñecas y empezamos a construirla, poniendo unos palés de madera, pero no nos gustaba, y nos empezaron a traer maderos y así, poco a poco surgió todo esto que está aquí hecho. La decoración la hizo Mercedes, elegir los colores, el empapelado de la casa por dentro, las cortinas". Ricardo destaca que "las pequeñas no sabían nada y se encontraron con esto". Mercedes añade que su marido es muy activo y que empezaron poquito a poco hasta que surgió la casa de los sueños de sus nietas.

Ricardo está afectado del corazón y Mercedes sufre asma por lo que ambos decisieron no salir de casa durante los cien días de estado de alarma. Eran sus hijos los que le llevaban la compra y a ellos también comenzaron a pedirles madera para construir la bella casa a la que no le falta ni un detalle. Tiene cuadros, muebles, cortinas y está pintada en bellos colores pastel. Sólo hay que ver la cara de alegría de las pequeñas para saber que las nietas no han podido tener mejores dos regalos, el reencuentro con sus abuelos y la bella casa de muñecas.