Puigdemont, ¿de regreso a España?: "Siempre ha tenido más miedo que valentía pero creo que volverá"

Albert Soler es periodista y conoce de cerca e incluso mejor que muchos a Carlas Puigdemont. Le ha dedicado desde el año 2017, año clave en el independentismo y el procés, muchas páginas de artículos satíricos que hoy recopila en un libro bajo el título: 'Puigdemont, el regreso de Vivales'. Una obra, que como él mismo dice, cuenta la historiade los últimos años vividos en Cataluña con Puigdemont como hilo conductor. Tras la previsible aprobación de la ley de amnistía y con los resultados del pasado 12 de mayo, ¿estamos ante un regreso inminente del ex presidente de la Generalitat?

El miedo de Puigdemont, ¿un impedimento para su vuelta?

El Senado ha vetado la ley de la amnistía con 149 votos a favor y 113 en contra. La mayoría del PP ha utilizado esta fórmula para dilatar la aprobación de la norma. Lo cierto es que esta vuelve ahora al Congreso de los Diputados para previsiblemente ser aprobada y de manera definitiva por el bloque progresista. La publicación de esta proposición de ley en el Boletín Oficial del Estado supondrá prácticamente la retirada automática de la orden de detención que Puigdemont tiene en vigor. El 30 de octubre de 2017 se marchó a Bélgica donde lleva seis años residiendo. La pregunta ahora es si volverá y cuándo volverá.

Alber Soler señala en 'Trece al día' que cree que lo hará a pesar de sus temores: "Yo creo que sí que regresará lo que pasa es que es cierto que con este hombre nunca se sabe. Si una cosa no tiene es valentía, más bien lo contrario, siempre tiene miedo. Si fuera un poco valiente hubiera venido antes por ejemplo durante la campaña electoral algo que habría sido una buena campaña. Imagínate que se planta en España, le detiene la policía y sale en todos los informativos. Ha perdido la oportunidad de hacer una gran campaña pero le ha podido más el miedo que tiene a todo". Lo que es una auténtica incógnita es si ese miedo del expresidente de la Generalitat podría poner en jaque o mejor dicho, le podría hacer llegar hasta el final con su continua amenaza de dejar caer al Gobierno de Pedro Sánchez. Para Soler no es un no rotundo: "No creo que sea capaz de ello pero nunca se sabe. Es una personas que no tiene la mente muy clara, depende de cómo se levante cada día. El peligro de jugar con el Gobierno de Sánchez sería que se pudiera quedar sin la Amnistía que parece que es lo único que mueve a este hombre".

"Los jóvenes de Cataluña no quieren saber nada del independentismo"

Es evidente que estos comicios el independentismo ha quedado retratado y tocado. La fractura de ERC yJunts les ha pasado factura y se ha notado en la bajada de escaños. Una ruptura y una pérdida de liderazgo que según Soler se nota, y mucho: "Los jóvenes no queiren saber nada del independentismo. Está bajando el apoyo y la gente que lo hace es gente mayor".

En cuanto a una posible dimisión de Carlas Puigdemont, bromea: "A mi me supondría bastantes problemas porque me da bastante trabajo y le pido que no dimita. No creo que lo haga, tiene a sus seguidores. Él dice que se retira pero vendrán sus fieles a hacerle sentirse querido que es lo que le gusta. "Se caracteriza por ser un hombre de pueblo, no tiene ninguna formación y además tiene alergia al trabajo. Si ha de ganarse la vida solo tiene dos opciones: o ser presidente de la Generalitat intentando forzar unas nuevas elecciones o seguir con el negocio familiar que es ser pastelero".