El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a crear una nueva polémica en las redes sociales. El titular del Gobierno ha utilizado la plantilla de SOS Desaparecidos para ironizar sobre la campaña electoral de la candidata popular Dolors Montserrat y lo ha difundido en su cuenta personal de X, antes Twitter. La publicación ha causado la reacción inmediata de la propia asociación, quien le ha recordado a Puente que detrás de estas alertas hay "historias tristes y dramáticas".

Nuevo 'patinazo' de Óscar Puente en las redes sociales

No es la primera vez que el ministro de Transportes se ve envuelto en una polémica generada a través de su propia red social conocida como X, antes Twitter. En esta ocasión, Óscar Puente ha utilizado la plantilla de la asociación SOS Desaparecidos para criticar la campaña de la candidata popular a las elecciones europeas. La imagen de Dolors Montserrat, acompañada del logo de esta plataforma, no ha pasado por desaparcibida para la propia asociación.

En 'Trece Al Día', el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, ha explicado el por qué de la reacción y el enfado por parte de las 60 personas que trabajan en la asociación. "Nos quejamos porque ha falseado una alerta, y eso es doloroso, significa que detrás de esta alerta está el dolor de miles de familias y el trabajo solidario de 60 personas de SOS Desaparecidos que día y noche trabajamos de forma altruista, no subvencionados por ningún partido político y no lo queremos, para poder decir aquello que no nos gusta y aplaudir cuando está bien", asegura Joaquín.

El presidente de SOS Desaparecidos recuerda que según cifras del Ministerio del Interior del año 2023, hay 6.001 personas que siguen desaparecidas y casi 8.000 que son menores no acompañados. "Estamos desde el 2010 haciendo esta labor, hemos avanzado mucho, soy padre de un desaparecido. Todos sumamos, somos apolíticos, somos una herramienta en favor de los desaparecidos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que se quiera sacar de este contexto obedece a otros intereses que no son nobles", reitera Amills.

Además, el presidente de la asociación termina recomendándole a Óscar Puente aplicarse la siguiente frase: "La tontería es infinitamente más fascinante que la inteligencia, porque la inteligencia tienen sus límites y la tontería no" y, añade, "quizás esta frase se la debería poner delante Puente en su mesa y leerla todos los días", concluye Joaquín.

Puente borra la publicación sin pedir disculpas

La publicación fue eliminada del perfil del titular de Transportes y, tras ella, el perfil oficial de la asociación SOS Desaparecidos respondió al ministro Puente con este mensaje: "Señor Ministro!Detrás de este formato de alerta por desaparición hay historias tristes y dramáticas. Difunde una falsa para hacer crítica política, si a esto se le puede llamar así, espero que mañana difunda una real y haga usted un ejercicio de solidaridad", publicaban en X.

Para la asociación de SOS Desaparecidos, la eliminación de la publicación no borra el daño causado tanto a las miles de familias afectadas realmente como a la propia plataforma. "La retirada del tuit se queda corto, es como el niño pequeño se enfada y coge la pelota. ¿Qué significa retirarlo? Cuando no hay propósito de reconocer un error, no sirve para nada. Al contrario, hubiera sido dentro de su protagonismo que tiene, seguir embistiendo y adelante con su red social. Estamos en una sociedad donde hemos llegado a pensar de nuestros políticos que tienen unos principios y valores que no están a la altura", añade Amills.

En este sentido, Joaquín reconoce que no se esperaba ningún tipo de disculpa por parte del ministro de Transportes. " No me he equivocado, de una persona soberbia y prepotente, que busca el encontronazo directo de una forma burlesca un protagonismo indecente, no iba a pedir disculpas. Una persona, y más un político, cuando comete un error, antes de retirarlo, lo que hace es enmendar ese error. Lo ético y moral es llamar por teléfono para decir que se ha equivocado y que lo siente, pero no, al revés, a través de sus allegados esparce barro y fando. La realidad es muy sencilla, ha manipulado una alerta nuestra", asegura el presidente de la asociación.