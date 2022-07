¿Pirómano o incendiario?: una psicóloga detalla en TRECE cuáles son las principales diferencias

¿Es lo mismo un pirómano que un incendiario? ¿En qué coinciden? ¿Cuáles son sus principales diferencias? “Los dos son personas que provocan el fuero intencionadamente, pero hay diferencias. El origen es diferente”, explica la psicóloga Elena Dapra, en ‘TRECE Al Día’.

El incendiario incendia con premeditación, por afán de lucro o por maldad, mientras que el pirómano sufre un trastorno psiquiátrico, posee fascinación por el fuego e incendia por placer.

Elena Dapra explica las motivaciones que les llevan a cometer estos delitos: “El pirómano tiene falta de habilidades sociales, frustración y rabia que no saben manejar y esta es una manera de aliviar tensiones. En uno hablamos de un trastorno y en otro no. También es adictivo porque les da poder”. Además, destaca una curiosidad: “Es bastante común que el pirómano esté rondando el fuego por el trastorno y por el impulso que no saben controlar”.

El perfil del pirómano es un hombre de 47 años, sin estudios ni antecedentes policiales y con problemas de salud mental. “Provienen normalmente de familias desestructuradas y hay una falta de control emocional y, probablemente, esto provenga de la juventud y la infancia donde no se han estructurado bien”, señala la psicóloga.

Cabe destacar que todas aquellas personas que provocan fuego se enfrentan a una pena de 1 a 20 años de cárcel. En el caso de los pirómanos, ¿deber ir a la cárcel o a un centro psiquiátrico?: “Toda acción tiene sus consecuencias y eso no quita que deban ir a un centro para trabajar su autoestima y la parte emocional. No podemos dejar de lado que es un trastorno, pero toda acción tiene consecuencias”, apunta Elena Dapra.