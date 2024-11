El nuevo obispo auxiliar de Valencia describe el espíritu que se vive en los pueblos afectados por la DANA: "Parece un lugar de misión"

'TRECE Al Día' ha contado con el testimonio del padre Arturo Javier García que, desde 2011, ha sido el encargado de la animación misionera en Valencia. La misión ha sido una constante en su vida y la labor que él y su equipo de voluntarios han llevado a cabo ha convertido a esta tierra, tristemente afectada por la DANA, en una de las más generosas en apoyo a las misiones. Además, el padre Arturo ha sido nombrado por el Papa Francisco, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valencia.

A pesar de que la ciudad de Valencia no ha sido muy afectada por la gota fría, los valencianos de la capital se están volcando en ayudar a los pueblos, a los municipios de su alrededor. “Gracias a Dios, no ha afectado la gota fría, pero como no había tampoco clases en la universidad, todos los universitarios, toda la gente joven que ha podido de la ciudad, está en los pueblos, sobre todo del sur del cinturón de Valencia, ayudando, quitando barro, colaborando en todo lo que pueden, repartiendo comida, llevando también víveres, sobre todo al principio porque no podía entrar nadie y tenía que ir gente con mochilas andando para llevar agua, para llevar galletas, un poquito de alimento, y lo han hecho muchísima gente joven, que era un río de personas colaborando en todo esto”, describe detalladamente el padre Arturo Javier García.

EFE



Los pueblos de Valencia afectados por la DANA, invadidos por el espíritu misionero

Las personas, en este tipo de situaciones, adoptan, de algún modo, el espíritu de los misioneros, los valores de los misioneros: la ayuda, la entrega, la oración, el dejarse incluso hasta la vida por los demás. El obispo auxiliar electo de Valencia ha podido presenciar cómo se adoptan este tipo de valores en situaciones tan extremas: "Estamos justamente hoy visitando en Chiva un local que había allí comida para repartir y parece un lugar de misión donde también a veces hay lugares de reparto de alimentos para la gente de los pobladores de misiones. Y sí, también en todo lo demás, en esa colaboración de las personas y también entre ellos, ¿no? Porque en pueblos donde a lo mejor hay una parte que no ha sido tan afectada, pues se han volcado en ayudar a los demás".

Además, señala el padre Arturo, además del voluntariado, hay personas que, directamente, aportan con sus diferentes capacidades y conocimientos: “Los agricultores, por ejemplo, con los tractores, gente que tiene maquinaria, gente que tiene una habilidad para algo, para cocinar, de fontanería, pues todo se ha puesto a disposición, o arreglar caminos. Hay gente que ha ido con su maquinaria pesada y se han puesto a arreglar caminos que se han estropeado para que las urbanizaciones tengan salida y puedan también recibir ayuda y puedan ir a comprar lo que necesitan”.

Arturo Javier García, nuevo obispo auxiliar de Valencia

Más información El Papa nombra dos nuevos obispos auxiliares de Valencia: los sacerdotes Fernando Enrique Ramón Casas y Arturo Javier García Pérez

El reciente nombramiento como obispo auxiliar del padre Arturo le aleja un poco de su tarea misionera en la que ha estado tan involucrado. Él mismo relata cómo ha recibido la noticia: “Con mucho susto, también con mucho respeto y también con vértigo. Y ahí estamos, acogiéndolo, confiándole al Señor, porque me ha pasado otras veces que también me han encargado algo. Por ejemplo, cuando me encargaron ser delegado de misiones, también me parecía algo que superaba mi capacidad, y lo que han hecho ha sido que el Señor te da la gracia para poderlo llevar adelante”.

El obispo auxiliar electo considera que este nuevo papel no va a complicar su deseo de visitar a los misioneros valencianos: “Don Enrique Benavent, que es nuestro arzobispo, cuando era obispo de Valencia, también visitó a los misioneros cuando hay un aniversario, una cosa especial. Al fin y al cabo, lo principal es hacer lo que Dios quiere. Él sabe mejor que nadie lo que necesita la Iglesia y lo que nos hace felices a nosotros”.