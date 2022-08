Un mosso, tras el robo con violencia a Aubameyang: "La criminalidad ha aumentado un 44%"

El jugador del Barça, Aubameyang, ha sufrido un robo violento en su casa. El robo comenzó cuando varios ladrones encapuchados y armados asaltaron esta madrugada de forma violenta el domicilio del delantero gabonés del FC Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang en Castelldefels (Barcelona).

El asalto violento se ha producido sobre la una de la madrugada de este lunes, 29 de agosto. Los atracadores huyeron del lugar en un coche de alta cilindrada. Una vez los ladrones han podido acceder al interior del domicilio han amenazado y golpeado al futbolista y a su pareja para que les abriera la caja fuerte, de la que se han llevado objetos de valor, según las fuentes. Este ha sido el segundo robo este verano en casa de Aubameyang, ya que unos ladrones también entraron en su domicilio hace semanas.

Ante este hecho, el Portavoz CCOO de los Mossos d'Esquadra, Roberto García, ha comentado la situación en 'TRECE al Día'. "Estamos acostumbrados a ver bandas, pero ha habido mucha violencia, por lo que estaban preparados para actuar con gente en el interior".

Por otro lado, en estos casos el tiempo es muy importante a la hora de actuar, pero es difícil una rápida actuación "porque se sabe que en Cataluña no tenemos efectivos. Además, el número de agentes es menor por la noche y en vacaciones".

"Este tipo de asaltos no son habituales porque los atracadores, tienen en cuenta que el hecho de agredir dentro de casa agrava los condicionantes penales", ha subrayado el portavoz. Los atracadores en este caso entraron a la vivienda encapuchados y con una posible arma de fuego, pero afortunadamente no son habituales estos atracos ya que intentan actuar cuando no hay nadie en el interior.

Sin embargo, el experto ha explicado que esta no es la primera vez que esto ocurre, ya que otros jugadores ya han pasado por esta situación. Pero en el caso de Barcelona este tipo de delitos ha crecido solo en Cataluña, no existe otro punto en España que iguale la criminalidad en las calles de Cataluña.

Por ejemplo, otros jugadores del Barcelona como Jordi Alba, Luis Suárez y Piqué les robaron relojes y joyas. En 2019 a otros tres jugadores del F.C. Barcelona les ocurrió lo mismo. Y el año pasado en 2021 sufrieron robos en dinero en efectivo, joyas y relojes.

Por último, cabe destacar que esto no solo sucede en el entorno de las viviendas de personajes públicos, sino que "la criminalidad en Barcelona ha aumentado un 44%", ha subrayado el mosso.