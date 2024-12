"Mirar más allá de lo económico": La propuesta de Alejandro Macarrón en cuanto a la natalidad y el aumento de coste de la crianza por hijo

758 euros. Es el precio que cuesta al mes criar a un hijo en 2024 en España. Esta cifra ha aumentado en un 13% con respecto al año 2022, cuando era de 672 euros semanales, y en un 29% con respecto a 2018, cuando la cifra era de 587 euros, según apunta el estudio de 'El Coste de la Crianza en España 2024', realizado por 'Save the Children'. Según este informe, el aumento del coste de la crianza se debe principalmente a la inflación. En concreto, señala que los gastos que más han aumentado desde 2022 son los relacionados con los suministros de la vivienda, que suponen un 63% y la alimentación, un 26%, pero también precisa que los hogares con menores son los más afectados por la evolución de los precios, con una "inflación específica de la crianza", que supera entre un 37% y un 51% a la inflación total. Desde la ONG señalan que "las familias con hijos o hijas deben destinar más de la mitad de su renta a estos gastos, y la probabilidad de estar bajo el umbral de la pobreza aumenta un 70 % para quienes tienen menores de edad a su cargo".

Aumenta el coste para criar a un hijo y el umbral de la pobreza para quienes tienen menores a cargo en un 70%

En 'Trece Al Día', Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU, señala que "no en todas las zonas cuesta lo mismo tener hijos" y, además, "las ayudas no crecen al mismo ritmo, por lo que la deducción en la declaración de la renta ha sido la misma sin tener en cuenta la inflación".

"He leído en un periódico decir que tener hijos empobrece, me parece un mensaje canallesco. En España faltan niños como el comer, si el mensaje que se trasmite es ese, estamos en los mínimos históricos de natalidad. Nunca se dice a la vez la satisfacción que dan los hijos, en el plano afectivo, lo que completa la vida, si lo miramos solo por el coste económico tener hijos no es rentable. Me parece triste que con el invierno demográfico que tenemos, que encima se lancen mensajes pesimistas", explica.

El informe señala que el 43% de los menores españoles viven en hogares con "serias dificultades" para afrontar los gastos imprevistos, lo que supone un aumento de 4 puntos porcentuales respecto a 2022. "La crianza representa una carga económica considerable para las familias, especialmente en la adolescencia, y se ha convertido en un factor de riesgo significativo de pobreza", explica el director general de 'Save the Children', Andrés Conde. Además, la ONG califica de "especialmente preocupante" que la mitad de los 530.000 hogares monoparentales están en riesgo de pobreza.

¿En qué país deberíamos fijarnos?

Alejandro Macarrón recuerda que "dentro de la España actual, los que tienen más hijos son los más pobres del país, son los únicos que tienen más de dos hijos por mujer". El experto señala que los países de referencia en cuanto a natalidad son Hungría e Israel. "Por acción estatal, Hungría es la referencia que mas se vuelca con política familiares y, por resultados, que no dependen de la acción familiar sino de la religiosidad, en Israel. Tienen de media tres hijos por mujer y se debe a las poblaciones que tienen más religión. Desde el punto de vista de valores, la sociedad sería Israel y desde el punto de vista de políticas políticas sería Hungría", asegura.