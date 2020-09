Manuel Martínez-Sellés: “Es preocupante el retraso en la asistencia a pacientes de otras patologías”

El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, analiza en ‘TRECE al día’ la preocupante situación actual con respecto a la Covid-19 en España y, especialmente, en Madrid: “Los efectos de las medidas y restricciones tomadas siempre tardan en verse, no son inmediatos”.

Sobre cómo se están repartiendo los casos de la enfermedad sobre el área de la región, Martínez-Sellés explica en TRECE que "la segunda ola está teniendo una distribución asimétrica en Madrid. Los hospitales del sur tienen mucha presión, pero los del norte no tanto. Algunos están cerca del desborde de camas de UCI", ha señalado.

El presidente del Colegio de Médicos de Madrid muestra su preocupación sobre uno de los daños colaterales más olvidados de esta pandemia: "Somos conscientes de la gravedad del coronavirus, pero también de la de muchas otras patologías. Me preocupa el retraso en la asistencia a otros pacientes, no podemos dejar de tratarles". "No sabemos si van a ser suficientes las medidas que ha adoptado la Comunidad de Madrid, esperamos que los ingresos empiecen a bajar. Pero el tiempo lo dirá", ha concluido.

Madrid, a la espera de que se amplíen las zonas con restricciones

La Comunidad de Madrid dará a conocer las nuevas zonas donde se aplicarán restricciones a la movilidad que entrarán en vigor el lunes para frenar la expansión de la Covid-19. El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, informarán de las nuevas medidas de protección frente al coronavirus en la región.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido de que "vienen semanas duras" en la Comunidad de Madrid y ha instado a actuar "con determinación" para tomar el control de la pandemia. Precisamente, este jueves el Grupo Covid-19, integrado por los gobiernos central y autonómico, ha celebrado una reunión en la que se han abordado las recomendaciones para las actuaciones que la Comunidad de Madrid anunciará mañana.

El Gobierno de España ha puesto a disposición de la Comunidad de Madrid recursos para que pueda sumar a los propios como medios de rastreo, para la desinfección, logísticos, sanitarios y el asesoramiento de organismos de prestigio como el Instituto Carlos III o el Centro de Alertas y Emergencias.

En la reunión, el doctor Emilio Bouza, experto en enfermedades infecciosas y microbiología, ha sido designado como portavoz técnico sanitario del Grupo Covid-19 de Madrid. En la actualidad hay 37 zonas sanitarias con restricciones a la movilidad en la región madrileña.