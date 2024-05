El Gobierno ya había avisado de su intención de reconcer a Palestina como Estado. Tanto que Pedro Sánchez iniciaba una gira europea para recabar apoyos para ese objetivo. Hoy, el presidente del ejecutivo central ha anunciado en el Congreso de los Diputados que ese reconocimiento se hará oficial junto con otros países como Noruega o Irlanda el próximo 28 de mayo. Una decisión por la que el equipo de Sánchez saca pecho. Sin embargo también despierta incertidumbre con respesto a Israel, de hecho, el país de Netanyahu ya ha avisado de las graves consecuencias. El primer paso ha sido llamar a consultas a su embajadora en España y también convocar a la española en Tel Aviv.

Los pasos que seguirá Israel tras la decisión de España: toda una incógnita

Manuel Gazapo, experto en seguridad y terrorismo reconoce en 'Trece al Día' que el Gobierno tiene potestad para tomar esta decisión "en base al artículo 97 de nuestra constitución a través de su política exterior" y recuerda que "hace diez años ya hubo entre PP y PSOE un acuerdo para el reconocimiento que al final no se materializó". Eso sí, Gazapo también subraya que es una decisión difícil de tomar por las circunstancias: "Para ese tipo de decisiones en la política exterior nunca es suficientemente adecuado el momento. Hay que saber el contexto y antes de entrar a analizar este tema tan peliagudo ha que partir de algo que parece que se nos olvida: la masacre terrorista cometida por parte de Hamás".

De momento, Israel ya ha anunciado que esa decisión tendrá graves consecuencias sin especificar. Para Manuel Gazapo no solo es impredecible: "No podemos prever la reacción de Netanyahu contra España, Noruega Malta, Eslovenia o Irlanda". Añade de hecho que es pronto para saber con exactitud cuáles serán las consecuencias "tendremos que verlo con el paso del tiempo. Podría ser una retirada de embajadores como estamos viendo recientemente con una lamentable crisis con Argentina o podemos ver otro tipo de consecuencias o medidas de carácter económico o de cooperación bilateral pausada, etc.".

Dentro de todo este terremoto hay que tener en cuenta y recordar que nuestro país ya ha atravesado choques con otros países. Es más, Manuel Gazapo advierte que no sería la primera vez: "España ya en los últimos años ha sido testigo de rupturas y reconstrucción de diálogos como por ejemplo con Marruecos. Por lo tanto por suerte o por desgracia estamos en una etapa en la que hay mucho choque de placas tectónicas y muchos canales que se abren otros se cierran y otros en los que la diplomacia paralela tiene que volver a reconstruirlos".

¿Habrá más países que se sumen al reconocimiento de Palestina?

Todas las miradas están puestas en la semana que viene para salir de dudas. Ver si otros países se unen a ese reconocimiento. Manuel Gazapo afirma en 'Trece al Día' que efectivamente podría darse que más voces se sumaran: "Es altamente probabalmente, creo que hay una serie de países que el día 28 van a movilizarse, van a hacer pública esa declaración conjunta que está intentando conseguir Pedro Sánchez, pero también otra serie de países que lo van a hacer. Estos países van a tener un eco al que algunos seguirán y otros no".

Asegura que este tipo de decisiones son de carácter simbólico "y no de carácter efectivo, político o jurídico". Recordemos que Palestina ya es un estado ampliamente reconocido por la comunidad internacional.