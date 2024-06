El Gobierno sigue empeñado en poner coto a los pisos turísticos. Critica que su proliferación está colisionando con el derecho a una vivienda digna, que está elevando el precio de los alquileres y limitando la oferta de residencias. Esta tarde la Ministra de Vivienda, se ha reunido con la Federación Española de Municipios y Provincias. Isabel Rodríguez ha anunciado que se está estudiando una posible modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Quiere "empoderar" a las comunidades de vecinos para que puedan vetar los pisos y celebra que algunos ayuntamientos ya hayan tomado cartas en el asunto. El de Barcelona va a retirar todas las licencias y en Santiago de Compostela esas licencias solo servirán para dar servicio 60 días al año. Ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga o Valencia también han anunciado medidas como la de congelar las nuevas licencias para alquileres de corta estancia.

El Gobierno estudia prohibir pisos turísticos en las comunidades de vecinos

La ministra de Vivienda realizaba este anuncio sin concretar detalles aunque apuntaba a que el objetivo es permitir una mayor "implciación" de los vecinos para que sean ellos quienes permitan o no explotar por esta vía los pisos ubicados en su edificio.

En 'Trece Al Día', Adolfo Merás, presidente de 'Madrid Aloja', ha reaccionado a las palabras de Isabel Rodríguez. "Es difícil ser ministro, no tener solución e intentar decir que la solcución es que desaparezcan las viviendas turísticas. Al ciudadano hay que decirle la verdad. En los últimos 10 años a España han venido a vivir más de dos millones de personas", asegura Merás. Para el presidente de la asociación de alquileres vacaciones de la Comunidad de Madrid, el anuncio del Gobierno es "más un movimiento de distracción que un acto real".

En este sentido, el presidente de 'Madrid Aloja', no ha descartado la medida de una regulación para los pisos turísticos. "De los 900.000 reservas que hemos tenido este año, hemos auditdo 230.000 con control de tuido, llamadas para que los vecinos no se sientan desprotegidos. Molestias hay, como en cualquier tipo de alquiler, pero la regulación existe, absolutamente. Si la regulación es prohibición, qué vamos a hacer con los 12 millones de españoles que usan su vivienda turística para poder irse de vacaciones", concluye Adolfo.

Pérdida del patrimonio histórico de la ciudad

Los vecinos de los pisos turísticos no alegan directamente problemas entre los propios inquilinos, sino que ponen el foco en el deterioro de la ciudad. En 'Trece Al Día', Joaquín Egea, uno de los muchos vecinos de esos pisos, asegura que "el problema es cuando la propia ciudad, su conjunto histórico, se va transformando completamente y se convierte en un problema de patrimonio e identidad de la misma".

De esta forma, Joaquín explica cuáles están siendo alguna de las consecuencias reales que se están produciendo en ciudades como Sevilla. "Aquí en San Vicente no va quedando comercio, establecimientos que servían para unir a los vecinos, ir a los bares no significa a hacer colas, me niego. Todo eso va quitando habitantes del centro histórico. Nuestra ciudad ha perdido tres mil personas en el último año", asevera este vecino.

Para Joaquín, convertir el alquiler de pisos turísticos en "algo cómun", puede desembocar en un "beneficio turístico al ayuntamiento a las personas que lo arriendan". "Llegará el momento en el que la ciudad no valga para nada, si algo atrae de Sevilla no solo son los monumentos, si no la convivencia con el ciudadano, con su forma de vivir. Si quitamos y desterramos al sevillano del conjunto histórico, Sevilla irá perdiendo autenticidad y turismo, seguro", concluye.