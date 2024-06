Los jueces responden a Sánchez: "Exigimos contención en las críticas de responsables políticos"

Pedro Sánchez ha vuelto a señalar y a poner el foco sobre el poder judicial. Esta vez tras la imputación y citación a su mujer Begoña Gómez el próximo 5 de julio. En el Gobierno ven una "casualidad" que se le impute a solo unos días de los comicios europeos. Es más, el presidente del Ejecutivo acusa directamente al magistrado encargado de la causa, Juan Carlos Peinado, de interferir en las elecciones del próximo domingo. Lo ha hecho en una segunda carta dirigida a la ciudadanía que ha vuelto a causar revuelo y sobre todo malestar entre el sistema judicial de nuestro país.

La Justicia defiende su independencia

Este señalamiento y estas acusaciones han molestado y mucho entre los magistrados españoles que acusan al presidente del Gobierno de falta de responsabilidad. Juan Manuel Fernández, vocal el CGPJ, pide en 'Trece al Día' respeto y que aquellas personas con responsabilidad política midan sus palabras al hablar de nuestra justicia: "El papel el Consejo General del Poder Judicial es exigir contención en los comentarios o críticas". Cree que las críticas se han producido desde siempre pero en los últimos tiempos son más acusadas de la cuenta: "Aceptamos la crítica que se haga de una resolución, pero una cosa es la crítica de ese contenido y otra trasvasar esos límites haciendo valoraciones políticas o acusaciones de que los jueces hacemos resoluciones por intereses partidistas". Precisamente en esa línea, José Manuel Fernández defiende la independencia del sistema judicial en España:"La justicia ha dado muestras sobradas a lo largo de estos 46 años de Democracia de su independencia, de su imparcialidad en todo tipo de causas y en aquellas en las que han estado implicados responsables políticos de distintos signos".

Los jueces siguen con atención este caso como aquellos que tienen una trascendencia pública. Así, insisten una vez más en la necesidad de "trasladar la convicción de que los jueces y tribunales españoles nos regimos únicamente por el principio de legalidad. No estamos sometidos a ningún otro imperativo ni a ningún interés partidista".

Los magistrados afean a Sánchez su falta de responsabilidad

Los magistrados afean al Gobierno y a su presidente que esas declaraciones lo único que consiguen es desprestigiar su imparcialidad y su función de cara a los ciudadanos: "No voy a entrar en las interpretaciones de las primeras líneas de la carta que el presidente del Gobierno publicaba ayer. No es mi cometido ni mi responsabilidad, sí lo es en cambio el señalar como el CGPJ venimos haciendo desde hace muchos años ante críticas que van más allá del contenido de una resolución judicial y que suponen socavar la confianza de los ciudadanos en la justicia es reclamar responsabilidad, sobre todo a quiénes ejercen responsabilidades públicas". Reprocha a Pedro Sánchez que su actuación es una "falta de lealtad institucional, que pone en peligro la confianza de los ciudadanos y constituye por tanto una falta de responsabilidad". Añade que alguien en calidad de presidente "no puede socavar su papel institucional porque además la justicia es fundamental en un estado de derecho, es su garantía última".