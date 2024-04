Los jueces advierten de la crispación y se defienden de los bulos sobre el poder judicial

Los jueces y magistrados han advertido en la últimas horas de la crispación contra la justicia en nuestro país. Lamentan el ruido y los bulos que se están vertiendo sobre el sistema judicial, algo que según ellos, solo debilita nuestra democracia. El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, asegura que la crispación va en aumento y que por encima de todo hay que respetar "la independencia judicial y la separación de poderes". Lo cierto es que en estos días la tensión ha ido aumentando. Esta misma tarde, frente a la puerta del órgano de Gobierno de los jueces, una concentración de unas 40 personas al grito de "los golpistas llevan toga" pedían renovar el CGPJ. Los magistrados se defienden y aseguran que actúan conforme a la ley.

Los jueces defienden que cumplen con su cometido y que son un poder independiente

Ante los ataques, los magistrados se defienden, eso sí, Alejandro González Mariscal, magistrado y portavoz de APM (Asociación Profesional de la Magistratura) señala en 'Trece al día' que ya están acostumbrados a tener que defenderse: "asistimos habitualmente por desgracia a comentarios en los que a los jueces se nos coloca en tesituras como si obedeciésemos a mandatos políticos o a oportunidad política. Solo obedecemos a mandatos legales. Los jueces y tribunales actuamos conforme a la ley". En esa misma línea, González Mariscal apunta a la imprescindible separación de poderes: "entiendo que el presidente del Gobierno como jefe del Ejecutivo es un poder más del Estado como nosotros y por nuestro sistema democrático nos encontramos separados. El examen de conciencia al que se refiere es muy suyo, no lo critico, me mantengo al márgen y seguimos trabajando igual que ayer e igual que haremos mañana. No somos tampoco un poder absoluto, estamos controlados por la legislación que nace del parlamento que es elegido democráticamente".

Una pequeña concentración a las puertas del CGPJ y al grito de "Los golpistas llevan toga"

Sobre esa concentración que haa tenido lugar hoy a las puertas del CGPJ asegura que comparte lo que defienden estas personas de que la justicia sea independiente", pero matiza: "es que ya lo es". Además señala que hay que tener en cuenta "que el Consejo General del Poder Judicial es una cosa y la justicia, los jueces y los tribunales somos otra. Son sitios diferentes". A la cuestión de si les preocupa que estas concentraciones sean más habituales, más numerosas y vayan a más alentadas por el Ejecutivo de Sánchez el magistrado lo tiene claro: "Yo personalmente tengo serias dudas de que el Gobierno pueda en algún momento adoptar esto como estrategia, me parecería descabellado, por tanto no puedo dar ningún crédito a esta posibilidad". Eso sí, que la gente haga esto es otra cosa: "yo de hecho ya lo he visto a menudo en los últimos años. Ciertos comentarios desde responsables políticos que podemos calificarlos de desafortunados".

Ante esto vuelve a inisitir en que los magistrados cumplen con su deber: "Nosotros soloaplicamos las leyes que se crean en el Parlamento y las interpretamos y aplicamos desde varias instancias de modo que hay una gran cantidad de garantías para los ciudadanos. Si el ciudadano no está conforme con lo que resuelven sus jueces, en definitiva, la reclamación es a la ley vigente y no a nosotros que estamos limitados por toda la ley".