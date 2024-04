Faltan algo más de tres días para que Pedro Sánchez anuncie su decisión de seguir o no como presidente del Gobierno. El líder socialista se enfrenta a tres escenarios posibles según la decisión que tome. Si continua seguir, todo seguiría igual aunque, Sánchez podría plantear una cuestión de confianza en la que necesitaría de una mayoría simple, es decir, más votos afirmativos que negativos. Si no consigue esa confianza, comenzaría un proceso para investir a un nuevo presidente. Si finalmente el presidente del Gobierno decide dimitir, el ejecutivo entraría en funciones y se iniciarían una nueva ronda de consultas al rey Felipe VI para proponer a un candidato. Si ningún candidato obtuviera la confianza, el rey tendría que disolver ambas cámaras y convocar nuevas elecciones. En el caso de una nuevos comicios generales, Pedro Sánchez tendría que esperar hasta mayo para convocarlos, lo que supondría que la fecha para unas elecciones generales sería, de nuevo, en el mes de julio.

A través de una carta: Sánchez se plantea dimitir

El presidente del Gobierno publicó una carta de tres páginas y media donde se preguntaba si "merecía la pena seguir o no" después de las informaciones publicadas sobre su mujer, Begoña Gómez, y tras la apertura de diligencias de investigación contra su esposa. Al final del escrito, Sánchez aseguraba que tomaría esta decisión el próximo lunes 29 de abril. Serán 5 días sin agenda institucional en Moncloa.

En 'Trece Al Día', el Catedrático en Derecho Constitucional, Agustín Ruiz, ha analizado tanto la carta del líder socialista como si su decisión se tratara de un incumplimiento de sus funciones o no. "Podríamos pensar en algún incumplimiento de sus funciones si estuviéramos hablando de una asuencia en un Consejo Europeo, de una falta de firma de ley que el Rey haya firmado y él tenga que refrendarla o de alguna función expresas que tiene en su propia ley. En este caso, que deje de ir a un mitin es algo que se puede permitir un presidente del Gobierno", explica.

Una carta y dos partes: "Política y dudosa constitucionalmente"

Agustín Ruiz ha analizado la carta a la ciudadanía que Pedro Sánchez ha hecho pública a través de sus redes sociales. "No tenemos precedentes de nada, tenemos que movernos por principios. El jefe del Estado tiene que estar informado de la actividad del Gobierno, aquí Sánchez ha cumplido con una obligación constitucional", explica Ruiz.

En este sentido, el experto en derecho constitucional, asegura que hay otras partes del comunicado que llegan a ser "dudosas constitucionalmente". Agustín Ruiz señala que la carta del presidente del Gobierno tiene dos partes, una de ellas "política, donde no hay nada que decir desde el ámbito constitucional, acusa a Feijóo y Abascal de ser un máquina de fango". Una frase, asegura, que "es opinión del presidente". Del otro lado, el experto pone el foco en la primera parte de la carta, donde Sánchez "insiste en la inocencia de su mujer y viene a decirle al juez que no debería haber admitido a trámite la denuncia" y esto, "no lo debería hacer un presidente del Gobierno porque es irrespetuoso con la separación de poderes y la independencia judicial", considera el catedrático.

De esta forma, Ruiz recuerda que durante la carta "no hay ninguna declaración expresa donde Sánchez opine única y exclusivamente como esposo de una mujer a la cual se le han abierto unas diligencias de investigación". El experto pone el ejemplo en el comunicado de la casa real cuando se imputó a los duques de Palma y "salieron diciendo que eran inocentes, fue una absoluta vulnerabilidad", asegura Agustín.

















Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado