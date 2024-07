El juez Juan Carlos Peinado continua practicando sus diligencias de la causa abierta contra Begoña Gómez. Su último movimiento, el de citar a Pedro Sánchez, ha provocado la reacción inmediata del poder ejecutivo y del judicial: la Fiscalía y la defensa de la mujer del presidente del Gobierno, Antonio Camacho, han recurrido la citación de Sánchez como testigo. ¿Cómo se producirá esa declaración? Si todo sigue según lo previsto, el magistrado ha citado al jefe del ejecutivo el próximo martes 30 de julio a las 11 de la mañana. Juan Carlos Peinado se desplazará hasta el Palacio de la Moncloa para tomar declaración a Sánchez.

El juez Peinado se desplazará a la Moncloa para tomar declaración a Sánchez como testigo

Los planes del juez que investiga a Begoña Gómez pasan por tomar declaración como testigo al presidente del Gobierno el próximo martes 30 de julio a las 11 de la mañana en el palacio de la Moncloa. Algo de lo que no existen precedentes porque nunca antes ningún juez se había desplazado hasta la residencia oficial para interrogar a un presidente del Gobierno o a un ministro.

En 'Trece Al Día',Álvaro Escudero, abogado penalista, ha analizado algunas de las claves de esta citación y ha pronosticado lo que puede ocurrir. "Sí va a haber declaración, sin perjuicio de que el presidente se acoja a esa dispensa para evitar responder a preguntas sobre su mujer. A Sánchez le han situado en un escenario que está vinculado con un hecho presuntamente delictivo. El juez ha podido ver algún tipo de acción delictiva. Juan Carlos Peinado tiene muy claro que quiere citarle como testigo para ver su versión", explica el abogado.

Recordando la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés, quien reconoció que Sánchez había estado presente en algunas de esas reuniones que mantuvo con su mujer, y al que el juez ya le ha cambiado en la causa como imputado, Álvaro Escudero asegrua que "es lógico que cite a Sánchez", dado que en la "mayoría de procedimientos judiciales, el juez procede a tomar declaración como testigo a esa persona".

¿Cómo se realizará la declaración de Pedro Sánchez?

El juez instructor se desplazará hasta la residencia oficial del presidente del Gobierno. ¿Por qué en la Moncloa? La ley contempla que los mimebros del ejecutivo pueden testificar por escrito en causas donde hayan tenido conocimiento por razón de su cargo, pero Juan Carlos Peinado entiende que Sánhez tiene conocimiento no por su cargo como jefe del ejecutivo, sino por su condición de marido de Begoña Gómez.

"La Ley de Enjuciamiento Criminal regula dos tipos de situaciones cuando el presidente del Gobierno es testigo de un hecho delictivo, si él es conocedor de ese presunto delito por motivo de su cargo institucional, la declaración se debe producir por escrito, sin embargo, si él es conocedor por otra causa como por haber acudido a esas reuniones como esposa o acompañante, la declaración se produce en el domicilio de esta persona", explica el abogado penalista.

¿Está Sánchez obligado a declarar?

Según el artículo 416 de la Ley de Enjuciamiento Criminal, se puede acoger a su derecho de no declarar si se trata del cónyuge del investigado o un familiar directo, como es el caso de su esposa. Será Juan Carlos Peinado quien le advierta de esto, aunque también Sánchez puede acogerse a la dispensa de no responder a las preguntas relacionadas sobre Begoña Gómez, pero sí responder a las cuestiones del resto de investigados, como el rector de la Universidad Complutense y el empresario Juan Carlos Barrabés. "Cuando comienza la declaración como testigo, el juez le leerá los derechos y en el caso de acogerse a esa dispensa, se lo deberá decir al juez", explica Escudero.

Ataques del Gobierno al juez Peinado

En la Moncloa y en el Partido Socialista llevan algo más de tres meses defendiendo la figura de Begoña Gómez. Desde la mesa del consejo de ministros repiten el mantra de que "no hay nada que investigar porque así lo recogen los dos informes de la Guardia Civil" y porque "todo esto parte de una denuncia falsa". Son las críticas que se han vertido desde el Gobierno al juez Juan Carlos Peinado. "No van a tener incidencia, estamos viendo que el juez tiene muy claro por dónde quiere llevar la investigación, al final decidirá si hay indicios o no. Me parece bien que no se esté dejando influenciar por la persona que está investigando", asegura el experto.

Escudero afirma que las diligencias se están produciendo a un ritmo más rápido de lo normal, aunque esto, asegura, es positivo para los investigados. "En este caso, los propios investigados son los beneficiados de que esto se tramite rápido porque van a aclarar su situación cuanto antes. El procedimiento no se va a alargar lo suficiente como para poder obtener, en caso de condena, un atenunate de dilaciones indebidas. Lo que les interesa es que su situación se aclare cuanto antes", concluye el abogado penalista.