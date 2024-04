Hoy sin duda ha sido un día clave en la trama conocida como 'caso Koldo'. Su principal protagonista ha acudido al Senado para comparecer en la comisión impulsada por el Partido Popular y que tiene un objetivo relevante: el de investigar las supuestas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. Es la primera vez que vemos al exasesor de José Luis Ábalos setarse a dar "explicaciones", no solo sus palabras han llamado la atención, también la imagen y la comunicación no verbal han dado mucho de qué hablar.

Los gestos de Koldo delatan tensión y nerviosisimo

Las expresiones no verbales y los gestos en la comparecencia de Koldo García también han dicho mucho. A pesar de no querer contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios, le hemos visto muy expresivo encima del estrado. Para Eva García, Directora del Instituto Español de Sinergología, es epecialmente significativo que "hay momentos en los que el tono de voz tiene que ver con la tensión muscular. El tono bajo de Koldo en el que se le rompía la voz, se traduce claramente en emociones negativas que está tratando de controlar. Respiraciones muy profundas, cierra los ojos, degluciones que utiliza para controlar tanto la expresión no verbal como lo que está sintiendo". A pesar de sus esfuerzos para intentar contenerse, Eva García asegura en 'Trece al Día' que ha habido momentos "estelares" en los que no lo ha conseguido: "Cuando se refiere a los medios de comunicación aparecen microreacciones musculares en la zona de la boca o en los ojos que son de ira". También hay que fijarse en los movimientos del investigado en la silla que en sinergología, asegura Eva, son especialmente importantes: "porque son los movimientos que requieren de mayor energía. Que se haya echado hacia adelante en algunos momentos y haya levantado el cuello quiere decir algo así como me sitúo por encima y se traduce en un movimiento de agresividad muy fuerte".

Koldo se acoge a su derecho a no declarar pero no oculta su malestar

El momento álgido de la declaración y cuando "se le ha ido de las manos", explica Eva, "es cuando se retira hacia atrás. Esto se puede interpretar como querer escapar y huir del lugar". Una interpretación que cobra máz fuerza cuando "se ha mordido el labio inferior para contener el malestar". Una tensión que ha querido corregir seguramente por instrucciones de su abogado. Según señala en ' Trece al Día' la Directora del Instituto Español de Sinergología, "sinergológicamente el abogado tiene muchos movimientos de control y protección que indica que también lo está viviendo en primera persona". Tanto, que ha tenido que llamar la atención también por señas a Koldo: "que el exasesor separe los codos tiene que ver con lo que nosotros llamamos 'expego' (expansión del ego) con lo que parece que va a atacar". No es la primera vez que califican de "agresivo" a Koldo García, ya algunos de sus propios compañeros en su época de asesor del ministro de transportes le definían así. Otros movimientos claves y a tener en cuenta porque no se controlan son los de la cabeza: "el lado derecho, cuando se muestra es el del filtro y la distancia".