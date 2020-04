Las cuatro claves que deberian estar presentes en el plan de desescalada y que no lo están

"A alto nivel tiene bastante sentido", explica el ingeniero residente en San Francisco Tomás Pueyo en TRECE. "El problema es que faltan detalles y en ocasiones los detalles establecidos no son los adecuados. Como por ejemplo, el 30% de capacidad. Se entiende que lo que buscan es que no haya aglomeraciones, pero quizá lo que deben decir es que hay una distancia de 2m entre personas. Lo que preocupa más es que no se hable de las otras medidas que se pueden tomar para reducir el grado de transmisión. Se trata no sólo de reducir el número casos sino de aprender durante este tiempo a reducir los contagios. Por ejemplo, mascarillas. Usar mascarillas aunque sea de las hechas en casa reduce los contagios de forma sustancial, ¿'por qué no son obligatorios? Otro punto, rastreo de contactos. Pero no hay detalles, ¿Cuánta gente se va a ver afectada? ¿Qué tecnología van a usar? ¿Van a aislar a la gente?". El ingeniero español apunta en TRECE que "lo que no se puede esperar es hacer lo mismo y que el resultado sea distinto. El testeo es clave, identifica a los infectados, el rastro identifica a los contactos que pueden estar infectados, el aislamiento evita que los infectados contagien a más gente y la cuarentena, aisla a los que no están infectados para evitar nuevos contagios. Esas cuatro medidas tienen que ir juntas y a día de hoy no están bien desarrolladas. Si no haces eso bien, vas a tener que obligar a los negocios a poner en marcha medidas que son muy costosas económicamente". En relación con el rastreo de datos, explica que de hacerlo de forma telefónica "conlleva mucho tiempo. En Corea del Sur lo que hacen es si estás infectado miran tus cargos en la tarjeta y tu movilidad a través del teléfono móvil y con esos datos, es más fácil retratar los últimos movimientos. El ataque a la privacidad es muy bajo, porque además no se hace para todo el mundo, se hace para los infectados que tienen un nivel distinto de privacidad porque son un riesgo para la salud pública".