Kevin descubrió que la lava había arrasado su casa a través de la televisión: "Lo hemos perdido todo"

TRECE al día descubre el testimonio de Kevin, vecino de Los Llanos. La lava ha llegado a su casa familiar esta misma mañana perdiendo todas sus pertenencias. El joven, de 29 años, es otro más de los 5.500 desalojados como consecuencia de la erupción del volcán en La Palma. Además, descubrió lo que estaba sucediendo viendo videos de imágenes aéreas grabadas por los drones a través de televisión.

"He visto cómo se derruía mi casa en directo desde el aire con las imágenes de un dron. Estamos muy afectados, lo hemos perdido todo, nos hemos quedado sin nada y en la calle", afirma Kevin en TRECE. El canario confía en que reciban ayudas para hacer frente a esta situación: "Espero que desde el Gobierno, Cabildo, desde donde sea, nos den ayudas porque es algo que vamos a necesitar, no nos ha quedado nada, hemos salido con lo puesto. Es una situación que no le deseo a nadie. He visto cómo 29 años de mi vida se han quedado atrás. Es algo inexplicable, para sentirlo hay que vivirlo".

?? "Son lloros, lágrimas, es demasiado ver cómo mis padres que crearon todo eso, donde invirtieron toda su vida, lo han dejado todo por esa lava y no se puede hacer nada contra ese monstruo, es imparable".



Kevin ha confesado en 'TRECE al día' que "son lloros, lágrimas, es demasiado ver cómo mis padres que crearon todo eso, donde invirtieron toda su vida, lo han dejado todo por esa lava y no se puede hacer nada contra ese monstruo. Un volcán es imparable, el ser humano no puede hacer nada, es la naturaleza".

"Cuando pasó todo no estaba en mi casa, estaba trabajando", narra Kevin, que se enteró de lo sucedido a través de unas imágenes aéreas captadas por drones que vio a través de televisión: "Cuando vi la columna esa de humo, lo primero que pensé era en mi familia y mi casa. Me puse muy mal, me puse a llorar porque sabía que los tenía a ellos allí, que iba a ser muy rápido y que no nos daría a coger nada. Pedí permiso en el trabajo, fui y cogí lo que me dio tiempo, y lo dejé todo atrás. Fue muy triste".

Además, el canario considera que, ante las evidencias que había de que un evento de estas características pudiera producirse, "se debería haber subido al semáforo naranja antes. Era algo difícil de saber en qué zona saldría, pero que afectase a Los Llanos era algo que no se esperaba nadie", concluye.