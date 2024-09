Jorge Gómez, exmiembro del CNI aclara que "los miembros del servicio están acreditados, no de turismo"

Los españoles, José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, siguen en manos del régimen de Maduro después de que fueran detenidos el pasado 5 de septiembre. Procedentes de Bilbao, ambos llegaron a Caracas el 17 de agosto y, durante su estancia, alquilaron un coche en la capital venezolana que tendrían que haber devuelto, pero no lo llegaron a hacer. Según el régimen bolivariano, los españoles han sido detenidos por estar vinculados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y tener un supuesto plan para acabar con la vida de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello. Unos hechos que desde el Gobierno de España ya han "desmentido rotundamente".

Expulsado de Venezuela por llevar una camiseta de Corina Machado

No es la primera vez que se produce una detención o una expulsión a un español por parte del gobierno de Maduro. Carlos Albert lo ha vivido en primera persona y así lo ha contado en 'Trece Al Día'. "Tengo bastantes amistades en Venezuela. Después de las elecciones del 28 de julio, estaba siguiendo la información. Me compré la camiseta de la selección de Venezuela con el nombre de María Corina, es por ella, al final es un nombre. Llegué al aeropuerto de Caracas y cuando fui a migraciones me hicieron las típicas preguntas. Ahí me di cuenta de que era de los que se quedaban en la fila, vi que había algún tipo de problema. Sabía que no iba a hacer gracia la camiseta, pero no hasta el punto de deportar. Me preguntaron si pertenecía a algún movimiento político. Tenían apuntado que era periodista, este fue la mezcla que hicieron para pensar que iba allí a tocar las narices", explica Carlos.

El valenciano viajó a Caracas por turismo y allí fue detenido, sin recibir ninguna explicación, por llevar una camiseta de la líder opositora María Corina Machado. Un atuendo que parece que el régimen bolivariano no aceptó. "Mi plan era llevar esa camiseta algún otro día, ya dentro del país quizá hubiera sido peor la detención. Sabiendo lo que se, me lo pensaría dos veces. Estoy orgulloso de lo que he hecho, no me arrepiento. Sabía que iba a un país donde el gobierno esta más cerca de una dictadura o que lo es. No les queda nada de rímel, han demostrado que es una dictadura, no tienen ningún tipo de escrúpulos", añade.

Un amigo de Carlos, Vicente Mas, ha denunciado los hechos a través de Facebook. "Hoy la Venezuela de Maduro ha deportado a mi amigo Carlos. Mientras parte de la izquierda española sigue defendiendo la dictadura bolivariana, la única realidad es que por vestir una camiseta con un nombre te impiden entrar en el país y te meten en un avión de vuelta a España", indica en el mensaje.

El Gobierno de Maduro vincula a los dos españoles detenidos con el CNI

Los dos españoles detenidos desconocen el motivo por el que el Gobierno de Maduro les tiene retenidos en el país. Tan solo las informaciones del medio del municipio colombiano 'Inrida en Vivo', se hizo eco de la noticia anunciando la detención de los "dos turistas españoles" en Puerto de Ayacucho. "Se encuentran detenidos a través de la DGIM Amazonas. Es una investigación de los cuerpos de inteligencia", señala el periodista de dicha cadena de televisión.

En 'Trece Al Día', el exmiembro del CNI, Jorge Gómez, ha analizado las razones por las que no tendría relación los motivos que da el régimen bolivariano para detener a los dos españoles. "Si perteneciesen al servicio de inteligencia sería bajo unas determinadas circunstancias que no parecen darse. Los miembros del servicio están acreditados, no están de turismo. Me da la impresión de que estos dos señores los han pillado en un fuego entre dos bandos", explica el experto.

Además, Gómez asegura que el plan de Maduro no tienen ningún tipo de credibilidad. Estamos ante un individuo que adelanta las navidades. Es decir, de este necio hemos oído sandeces de todos los colores. Esto atenta contra el funcionamiento real de la Inteligencia. Hay dos principios que no se vulneran nunca, la compartimentación de la información y la necesidad de conocer. En las operaciones de inteligencia cada uno conoce la parte que necesita para desarrollar su labor. Detienen a dos personas y de repente son conocedores de todos los detalles del plan, es parte de las invenciones del régimen a las que ya nos tiene acostumbrados", añade.

El exmiembro del CNI señala que el problema que tiene Maduro no es con el servicio de inteligencia, si no con las actas. "Realmente no están tratando de explicar nada, si no de implicar a España y a Estados Unidos para derribarle. El verdadero problema que tiene Maduro es con las actas no con las operaciones del CNI", concluye.

El Gobierno de España niega "rotundamente" los hechos

"Exteriores sigue reclamando a las autoridades venezolanas información oficial y verificada sobre la detención de dos españoles, así como una clarificación de los cargos de los que se les acusa. La Embajada española en Caracas está en contacto con la cancillería venezolana a la que ha trasladado que ejercerá la protección diplomática y consular de sus nacionales. Mantenemos a las familias informadas puntualmente", es el último comunicado de fuentes confirmadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La carter que dirije José Manuel Albares ya desmintió el pasado domingo las acusaciones de Caracas. "España desmiente y rechaza rotundamente cualquier insinuación de estar implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela", cita el comunicado. Y añaden: "El Gobierno ha constatado que los detenidos no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal. España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela".