Javier Sierra define a Javier Marías como un escritor 'pontífice' y confiesa qué le preguntaría: "Él sabe..."

El escritor Javier Marías ha fallecido a los 70 años en un hospital de Madrid, ciudad que le vio nacer, donde estaba ingresado, por una complicación de la afección pulmonar que padecía. Javier Marías ha sido candidato, en varias ocasiones, al Premio Nobel y su legado es un rastro intenso y relevante de nuestra literatura. Deja un asiento vacío, el de la ‘R’, que ocupaba en la Real Academia Española de la Lengua.

El escritor Javier Sierra ha estado con María Ruiz, en ‘TRECE al día’ para recordar la figura de su compañero de profesión: “Fue una persona a la que le interesaban mucho los misterios y le diría - sé que es un imposible - que me lo contara en uno de los escritos, lo que está pasando ahora, ese momento de tránsito. Él sabe, y hablo en presente, que a través de los escritos se pueden desvelar los grandes misterios”, pregunta al cielo el escritor mientras piensa qué es lo que podría contar Marías ahora que ya no está en la Tierra: “Le llamaría la atención que al otro lado de la vida hay mucha humanidad y se sentiría fascinado de explorarla porque Javier fue un gran minero de la personalidad humana y la psicología de los seres humanos”.

Javier Sierra analiza qué se le ha quedado del gran legado que ha dejado: “Se me ha quedado ‘Negra espalda del tiempo’, porque es una auto ficción en la que se desnuda como el gran cascarrabias que era. Lo traté poco, pero lo admiré desde las estanterías de las librerías. Ese hombre cascarrabias encierra una profunda timidez. Era un gran observador, pero con una gran timidez y por eso nunca quiso sumarse a la corriente de los tiempos, no tenía redes sociales, no escribía en el ordenador, siempre lo hacía con su máquina de escribir eléctrica… desde el pasado nos contemplaba mejor”.

Además, Sierra destaca qué es lo que debemos valorar de su trabajo: “Fue un autor muy polifacético. Primero fue traductor y eso le puso en contacto con la literatura internacional, y era muy cosmopolita. Yo no veo al puro escritor español, sino el escritor que sirve de puente a otras literaturas y eso es más valioso, es un escritor pontífice”. Javier Sierra, con una gran sonrisa, agradece el lugar compartido en el tiempo junto a su compañero de profesión: “Hay una trilogía que siempre hemos compartido espacio en las librerías: Javier reverte, Javier marías y yo. ¡Que tengamos mucho que contar!, por lo menos en la parte que a mí me toca”

Javier Marías era autor de quince novelas, entre ellas, "El hombre sentimental" (Premio Ennio Flaiano), "Todas las almas" (Premio Ciudad de Barcelona), o "Corazón tan blanco" (Premio de la Crítica, IMPAC Dublin Literary Award, Prix l'Oeil et la Lettre).

Otras de sus novelas son "Mañana en la batalla piensa en mí" (Premio Rómulo Gallegos, Prix Femina Etranger, Premio Mondello, Premio Fastenrath), "Berta Isla" (Premio de la Crítica, Premio Dulce Chacón, Mejor Libro del Año en Babelia, en Corriere della Sera y en Público de Portugal) y "Tomás Nevison", su último libro, publicado en marzo.

El pasado mes de diciembre fue elegido miembro internacional de la Royal Society of Literature, la organización benéfica del Reino Unido para la promoción de la literatura, una lista que incluye, entre otros escritores, a David Grossman, Annie Ernaux, Amin Maalouf y Olga Tokarczuk.