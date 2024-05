Javier Rupérez sobre el acuerdo entre España y Reino Unido: "Hay un sorprendente secretismo"

Quedan solo unas horas para que el ministro de Asuntos Exteriores español José Manuel Albares, se reúna con su homólogo británico David Cameron para abordar un asunto "que trae cola": el acuerdo político sobre Gibraltar. Ambos ministros y el vicepresidente europeo para los asuntos del Brexit Sefcovic ya desbloquearon el pasado día 12 de abril los puntos más encallados de la negociación. El objetivo de ese encuentro es conseguir un acuerdo definitivo en torno al estatuto por el que se regirán las relaciones entre Gibraltar y la Unión Europea tras la salida de Reino Unido.

Un acuerdo envuelto en el secretismo

Pese a la importancia de la reunión, poco se conoce del asunto que se pone sobre la mesa. El diplomático y exembajador español Javier Rupérez señala en 'Trece al dÍa' que es una negociación completamente envuelta en el secretismo: "No sabemos nada, han mantenido un secreto total sobre las conversaciones que han mantenido. Hay toda una serie de indicios de lo que pudiera ocurrir pero realmente no sabemos nada de lo que hablan o lo que deciden. Parece que a la salida de una de las reuniones el primer ministro gibraltareño salía sonriendo, lo cuál no es especialmente una buena noticia". Lo que sí que se sabe y también señala como sorprente Rupérez es la presencia de la Unión Europea en estos encuentros : "Es sorprendente que esté la Unión Europea porque al fin y al cabo Gibraltar ya no es un territorio europeo tras el Brexit. La idea de que Europa medie no lo entiendo, comprendo que esté interesada en que haya un arraglo, pero es un arreglo y un problema bilateral".

Un problema bilateral que lleva ya muchos años bloqueado y sin solución y que tiene una importancia trascendental para nuestro país que según Rupérez el Gobierno no le está dando: "Tanto secretismo también es sorprendente". De hecho Rupérez se pregunta 'por qué no se lo han contado al Parlamento o a la Comisión de Exteriores del Congreso o del Senado, si "es lo que se suele hacer con los temas o los asuntos de esta importancia o de este calado".

¿Cuáles serían las condiciones más adecuadas del acuerdo?

La decisión de este jueves es clave sobre todo para los interes españoles. El diplomático Javier Rupérez señala que "Sabemos que hay 10.000 españoles que van todos los días a trabajador, por tanto a mi me gustaría que llegásemos a una solución donde los intereses españoles fueran respetados teniendo en cuenta que ese territorio es una colonia llamada por las Naciones Unidas a ser descolonizada ". Pero, dentro de todas las propuestas, ¿Cuál sería la mejor solución?: "No es la primera vez que se habla de ello , y a mi me gustaría que hubiera una cosoberanía británico-española sobre Gibraltar, es en cierto modo una manera de encontrar una solución a los intereses de uno y de otro que naturalmente traería una serie de beneficios mutuos". Eso sí, destaca que "hay que tener en cuenta que Gibraltar es una base militar británica que regularmente tiene submarinos nucleares que nos afecta. Vemos todos los días que también hay movimientos delictivos por lo que en general es una situación extremadadmente irregular".