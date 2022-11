El heredero de 'Manolo el del bombo': "Él es inigualable"

Manolo el del Bombo ha acompañado a la Selección Española en 10 campeonatos del mundo, pero en este de Catar no ha podido acudir, de momento, a la cita mundialista.

Juan José Abascal Molinos, más conocido como "Curro Abascal" se ha convertido en el herededor del mítico seguidor de La Roja. Además de acompañar a la Selección, también golpea el bombo de Manolo que no ha podido acudir a este Mundial pero que se lo ha hecho llegar a su peña, 'Marea Roja Fans'.

"Manolo es inigualable"

Curro señala que "el bombo de Manolo sí está en Catar, aunque sin su dueño".

No es nada sencillo tocar ese instrumento porque asegura que "he estado un par de días y no os podéis dar cuenta de lo que cuesta tocar el bombo, tengo unas agujetas brutales".

Sobre cómo las ha llegado el bombo, señala que "pertenezco a una peña, ‘Marea Roja’, que seguimos a la Selección por todo el mundo y Manolo venía con nosotros. La historia es que él no podía venir y nos hizo llegar el bombo para que lo pudiéramos tocar en su lugar".

Y sobre si se ve siguiendo la estela del mítico aficionado español, asegura que "no soy Manolo el del Bombo, él es inigualable. Estamos esperando a ver si aparece cualquier día por aquí"