Fran Balado, periodista: "Feijóo se siente casi obligado a rescatar al PP porque no ven otra solución"

El periodista Fran Balado de 'La Voz de Galicia' ha analizado en 'TRECE al día' con José Luis Pérez e Inma Mansilla la situación en la que se encuentra el Partido Popular y si Alberto Núñez Feijóo se siente preparado para tomar la decisión de abandonar Galicia y acudir en rescate del partido a Génova.

Fran Balado explica en TRECE que "Feijóo lleva pendiente de toda la situación de Génova casi desde que llegó a la Xunta en 2009 como el posible sucesor a heredar esa planta noble. Esta vez sí que percibo entre sus colaboradores más cercanos que ha llegado el momento porque consideran que la situación del partido es insostenible. Era casi como un ejercicio de responsabilidad, me hablaban de que el fundador del partido, Manuel Fraga, era gallego, también expresidente de la Xunta. Están obligados a acudir a rescatar al partido porque no hay otra solución para que suturen la herida. Es un cirujano para aglutinar el voto en el centroderecha y ganar votantes y ser un opositor real a Pedro Sánchez en la Moncloa".

"Feijóo no quiere erosionarse y llegar a pelear"

En este sentido, el periodista añde que "Feijóo solo estaría dispuesto a ir si en el congreso él es el único candidato. No quiere erosionarse y llegar a pelear en un proceso que seguramente ganara, pero no se ve en esa tesitura. Si no hay acuerdo y por aclamación le señalan a él, lo veo. Esto avanza muy rápido, si la situación se complica demasiado en Génova y se atrinchera la actual directiva, sería otro escenario".

Además, dice, "lleva 4 mayorías absolutas, cortó un ciclo que parecía dominante del bipartito del PSOE y el bloque nacionalista gallego. Generó mucha ilusión y ganó. A partir de ahí hay un cuórum de que no se ha metido en muchos charcos y es un buen gestor. Entra en política tras demostrar sus grandes dotes como gestor".