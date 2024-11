Los expertos hacen una llamada de prudencia a los voluntarios en Valencia: "No hay que poner el cuerpo en riesgo"

Más de 60 municipios de Valencia siguen afectados por la DANA que ya se ha cobrado a 217 víctimas. Una semana después, las calles siguen anegadas y repletas de lodo. A los 7.800 militares desplegados en la zona se suman los voluntarios que siguen llegando cada día. Una ayuda que reclaman los vecinos pero que, desde la Generalitat, piden que sea prudente y que se realice con los materiales adecuados. Es el mensaje que ha mandado en COPE el presidente Carlos Mazón. "Hay un riesgo de epidemia. Tememos el tétanos. Ya se han puesto las primeras vacunas a los vecinos y a voluntarios de las zonas donde hay más lodo", ha expresado en 'Herrera en Cope'. Además, el líder del ejecutivo valenciano ha anunciado que han "pedido al Ministerio de Sanidad el desplazamiento urgente de epidemiólogos para una evaluación de posibles riesgos". Mazón ha recordado que se ha hecho "un reparto de mascarillas y guantes a la población".

Llamada de prudencia a los voluntarios en Valencia: ¿riesgo de enfermedades?

La aparición de enfermedades es una de las preocupaciones del Gobierno valenciano en las zonas más afectadas por la DANA en Valencia. En concreto, desde la Generalitat, hacen referencia al tétanos, una enfermedad que puede ser mortal.

"Después de 72 horas con aguas estancadas, hay que considerar la aparición de aguas negras y fecales. Ahí se empiezan a acumular una serie de bacterias de trasmisión que causan, principalmente, problemas gastrointestinales", explica el catedrático de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), José Antonio López Guerrero en 'Trece Al Día'.

El experto ha ofrecido una serie de medidas para evitar el riesgo de enfermedades en los voluntarios que están trabajando en la limpieza de las calles de Valencia.

1. Precaución alimentaria: "En primer lugar, no consumir alimentos que no se puedan lavar y que no tengan garantías de ser higiénicos".

2. Material adecuado: "Si se va a trabajar en esas aguas estancadas, hacerlo con un calzado adecuado, botas, pantalones y camisas de manga larga. No hay que poner el cuerpo en riesgo porque podemos enfrentarnos a una posible herida con infección".

3. Atención sanitaria: "Uso de guantes, no solo quirúrgicos, sino también de cierto grosor para evitar cortes". El uso de mascarilla, aunque no haya un peligro mayor por trasmisión aérea, es cierto que puede salpicar agua con bacterias, se puede ingerir de forma voluntaria agua infestada, sería algo a tener en cuenta".

¿Qué es el tétanos y cómo se transmite?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe el tétanos como una enfermedad grave causada por la bacteria Clostridium tetani, que produce una toxina potente capaz de afectar al sistema nervioso.

Esta bacteria se encuentra habitualmente en el suelo, en el polvo y en el estiércol y puede entrar en el organismo a través de heridas o cortes, especialmente si están contaminados con tierra, polvo o excrementos.

La agencia sanitaria recalca que la enfermedad no se transmite de persona a persona. La bacteria se introduce en el cuerpo principalmente por heridas o lesiones abiertas, y una vez dentro, produce la toxina tetánica, que interfiere en el funcionamiento normal de los músculos.

Dicha toxina afecta al sistema nervioso, causando contracciones musculares dolorosas, que suelen comenzar en la mandíbula y pueden extenderse a otros músculos del cuerpo.