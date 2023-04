Un experimento social que rompe prejuicios: ¿Contratarías a una persona sin casa o sin recursos económicos?

Una empresa está buscando al candidato perfecto. Rufino, con un perfil muy cualificado, realiza la entrevista con el director. Todo va bien, pero cuando tiene decidido que Rufino es la persona idónea para asumir ese puesto de trabajo, le pregunta por su dirección y datos de contacto. Rufino le responde que vive en un centro de acogida, que no tiene casa ni teléfono y necesita ese trabajo. ¿Qué harías tú si fueras el empleador?

Aunque lo más probable es que la mayoría de personas contestaría que, a pesar de ello, contrataría a Rufino, la realidad es muy diferente: “Dese usted media vuelta y váyase”, esta fue la respuesta que recibió Rufino. Un experimento social ha realizado seis entrevistas a seis personas que cuentan sus historias a seis directivos de Recursos Humanos de grandes compañías que han sido reconocidos por su calidad humana. La iniciativa 'Tejiendo historias, descosiendo prejuicios', de la Fundación Pirates for Good de Scalpers, pretende dar voz a personas vulnerables para romper con los estigmas y prejuicios que dificultan las segundas oportunidades en el ámbito personal y profesional.





Un experimento social que rompe prejuicios

Elio es una de esas personas con una amplia experiencia que ha podido desarrollar en distintos empleos y sectores. Elio cuenta en TRECE lo común que es que se le cierren las puertas cuando explica su situación: “La sociedad entiende que las personas que han tenido un “accidente” parecen apestados. Se le rompe toda la cadena laboral, independientemente de su valía. Creo que es un mal endémico de la sociedad y de la empresa en sí”.

Elio fue funcionario del Estado en el Ministerio de Educación y Ciencia, siendo unos de los pioneros en introducir la mecanización de las ayudas extraescolares a escala nacional, empresario de hostelería en la noche madrileña, vendedor de joyas a nivel nacional e incluso informático: "Yo tenía una actividad que me permitía llevar una calidad de vida decente. Llegó una crisis económica y me despidieron de mi puesto de informático en el Banco Nacional de París, donde estuve cinco años, además de que mi trabajo de mantenimiento informático en despachos de abogados también se acabó por la crisis. Ya tenía una determinada edad. No sabía cómo iba a salir, pero lo iba a intentar".

A pesar de las dificultades, Elio siempre ha sabido reponerse y reinventarse: “Cuando toqué fondo me encontré a mí mismo, a mi fuerza y a mi ímpetu. La fe en ti mismo, las ganas de seguir adelante y alcanzar, de nuevo, los objetivos que se han caído en el camino es fundamental. Esto me salvó mucho”.

Lo complicado llega cuando las puertas se van cerrando a su alrededor: “Hay una opinión generalizada de que el que está en un albergue es un delincuente, un drogadicto, que no encaja en la sociedad. Ya le tienen señalado. El tipo de pobreza de hoy, no es igual a la de antes, y puede ocurrir en cualquier momento”. Santiago Álvarez de Mon, profesor de Dirección de Personas en el IESE Business School, explica en TRECE por qué somos, como sociedad, tan injustos con este tipo de casos: “Etiquetamos a la gente y le ponemos un prejuicio. Hay personas que cuando enseñan el carné de identidad son eliminados en la entrevista. No somos conscientes de que tenemos prejuicios, pero encajonamos a la gente con una facilidad preocupante”.

“La sociedad no tiene conciencia ninguna de queuna persona que ha tenido determinados éxitos en su vida, puede fracasar en ellos. La palmada en el hombro de los amigos se olvida. Creo que la gente no se conciencia de lo que es una caída involuntaria. Te tienes que apoyar en tu fuerza y yo creo que se consigue”, sentencia Elio dejando un mensaje positivo y esperanzador para todos aquellos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y que sean conscientes de su valía personal y profesional.