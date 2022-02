Esperanza Aguirre, en TRECE: "No estoy de acuerdo en buscar la abstención del PSOE en CyL, hay otras opciones"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha atendido al programa "TRECE al día" para valorar el resultado electoral en Castilla y León y la negociación para formar gobierno en la comunidad: "Mañueco hace muy bien de hablar con todos y ver las posibilidades que tiene. Va a ser muy difícil que gobierne en solitario. Tiene la presión de Génova de estar equidistante de la extrema derecha y de la extrema izquierda. El Gobierno que tenemos en España que está con los comunistas, con los independentistas y etarras y toda suerte de partidos enemigos de España, no se puede comparar con un partido constitucional como es VOX y que muchos de sus votantes eran del Partido Popular".

Esperanza Aguirre ha explicado que "no creo en cordones sanitarios. Sufrí el que nos hizo el presidente Maragall en Cataluña contra el PP. Yo discrepo con Vox en varias cosas, pero hay otras en las que estoy de acuerdo. Esas son las más importantes. En cambio, con los comunistas discrepo con todas, no respetan la Constitución, ni las libertades ni la propiedad privada. Estoy en contra de los comunistas, no se parecen en nada a mis discrepancias con VOX".

Por otra parte, la expresidenta madrileña ha aclarado que "Mañueco ha dicho que el Gobierno de Castilla y León lo deciden allí, no va a seguir lo que diga Génova, tiene toda la autonomía para decidir sobre Castilla y León. Son 9 provincias y una autonomía importantísima. El PP ha ganado las elecciones y viene de haberlas perdido hace 3 años. El PSOE ha perdido 7 escaños y muchos votos. No estoy de acuerdo en buscar la abstención del PSOE, hay otras opciones".

En esta línea, Aguirre afirma que "Mañueco ha dicho que va a dialogar con todos y es verdad. Tiene que hablar y hay que dejar al presidente en funciones que tenga todas las conversaciones programáticas para ver con quién se pone de acuerdo. García-Gallardo ha dicho que quiere derogar las leyes ideológicas de Zapatero y me parece estupendo que lo haga".

Sobre las declaraciones de Pablo Casado con las que se distanciaba de Vox, Aguirre se ha mostrado clara: "Soy miembro del Partido Popular y entusiasta de Pablo Casado. Pero veo un disparate repetir elecciones. Como el PP no es una secta, a mi decir que estamos igual de distantes de Pablo Iglesias que de Santi Abascal me parece que no es acertado. Una cosa es entusiasmo por el presidente del partido, y yo apoyo a Pablo Casado, pero creo que la lealtad es decir la verdad, no es leal decir 'sí, señor'. Yo no estoy de acuerdo en esto". Además, también se ha referido a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid: "Isabel Díaz Ayuso, con sus palabras, ha representado perfectamente a todos nuestros votantes".