El emotivo mensaje de José María García a Rajoy: "Siempre ha sido un caballero conmigo"

Se conocen desde hace años y se tienen cariño y aprecio. Tras un tiempo sin coincidir, el mítico periodista deportivo José María García y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se han vuelto a encontrar. Ha sido en la presentación del libro "Secretos de mi partido" del que fuera presidente de Alianza Popular en los años 80, Antonio Hernández Mancha. Un encuentro inesperado que ha sorprendido a todos los allí presentes, pero también agradable para ambos. Mariano Rajoy, de hecho, ha reconocido estar "encantado" de coincidir con alguien con quien ha compartido tanto: "tribuna, carreteras, unas cuantas cosas más". Ha recordado incluso la buena amistad que les unía, a pesar de que García le cuestionara en su etapa como ministro: "Cuando fui ministro de Deportes, me atizaba y cuando era ministro de otras cosas, que es lo peor, también". Una frase que sin duda el periodista no ha querido pasar por alto: "¿Has analizado si lo habías hecho bien?". El reencuentro con el "pique" ha corrido como la pólvora en redes sociales.

Las palabras de García sobre Rajoy que demuestran su amistad

El supuesto pique entre García y Rajoy ha dado de qué hablar y el periodista ha querido recordar en 'Trece al Día' la buena relación que le une al que fuera presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular: "Soy amigo de Mariano, le conozco muy bien y no tengo ningún ajuste de cuentas ni nada por lo que pasarle factura porque conmigo ha sido un caballero en toda la extensión de la pablara". Eso sí, el periodista reconoce que si ha tenido que ser crítico con él, no he tenido ningún problema en serlo: "Cuando lo ha hecho bien le he aplaudido bien y cuando yo he creído que no lo hacía bien atambién le he censurado, que es lo que debe hacer cualquier profesional que se dedica a la información".

Un reecuentro que nos ha desmostrado a todos con creces, entre otrs muchas cosas, que ni Mariano pierde la retanca ni García los reflejos: "La retanca de un gallego en ejercicio permanente toda su vida, siendo ministro, exministro o lo que tú quieras y por la parte que me toca si pierdes los reflejos dejas de tener y poseer un valor importante en tu actividad sea cual fuere". En cuanto a los análisis y las crónicas que Mariano Rajoy está haciendo sobre la selección española 'la roja' en esta Eurocopa 2024, García lo tiene claro. Esos análisis solo significan una cosa: "Que Rajoy sabe".

Unas bonitas palabras que dejan claro que la amistad entre ambos perdura todavía y que ese "pique" que se ha hecho viral es desde el cariño.