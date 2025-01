El duro llamamiento de Lola, pensionista, al Gobierno: "Con el dinero que cobramos, no llegamos a final de mes"

Por su situación, preguntó José Luis Pérez a Lola González, pensionista española, a lo que ella respondió. "Hombre tú dirás... Este mes nos han subido, pero el mes que viene creo que nos la quieren rebajar, incluso he oído que nos quieren quitar la paga doble"

Cabe aclarar que Lola cobra una pensión mínima de € 825 y en efecto le han ingresado hoy € 874, un poco más, pero ¿Y el mes que viene? "Yo no sé qué va a pasar" expresó Lola "Ellos tienen el sueldo asegurado, pero nosotros las pensiones no" Recalcó la Sra. González

Europa Press Pareja caminando

¿Qué vamos a comer?

"Con lo que cobramos no tenemos para llegar a fin de mes, porque nos lo han subido todo, no hay control". Explicó la Sra. Lola "Parece que cada quién vende como le da la gana ¿Entonces qué vamos a comer?" Se pregunta. Y se pregunta también el por qué no mejor, le reducen el sueldo a los políticos.

Imagínense, como nos dijo Lola, el caso de una señora que ella conoce. Esta señora tiene cuatro hijos y de 1 litro de leche tiene que poner 1/2 de agua para que de ese litro puedan beber algo sus hijos. "¡Oséa imagínate!" Exclamó Lola y continuó " Lo más barato que había antes, hoy es lo más caro". Nos contó como es que antes pagaba €3 por 1 kilo de manitas de cerdo, mismo que hoy le cuesta entre €12 y €13. ¿Cómo responder a esos incrementos en el mercado, cuando la revalorización de las pensiones no se respeta?

"Tranquilos" Dicen los expertos

En plató, también nos acompañó Isabel Calderón, experta en seguridad social y derecho laboral y con intensión de brindar tranquilidad compartió con Lola la opinión de los expertos en seguridad social. "Consideramos que esta situación se va a solventar, es importante tener en cuenta que en efecto se ha derogado el decreto que establecía, entre otras medidas, todo lo relacionado con la subida de las pensiones. No Creemos que esta medida se vaya a aplicar, no está previsto".

Isabel, en concordancia con los expertos, explica la importancia de que el real decreto, manteniendo la revalorización de las pensiones, se publique antes de que se abonen las pensiones por parte de el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), encargada de realizar los abonos. De ese modo no habría ningún problema y no se congelarían las pensiones. "El problema sería que se publicara después de que INSS tenga que abonar la nómina, porque el INSS tendría que proceder a pagar la misma pensión que en 2004. Algunos pensionistas ya han recibido su pensión en enero, con su respectivo incremento, incluida la Sra. Lola. Y los que no la reciban en enero, tendrán que recibirla en los días posteriores.

Generalmente, cuando se publica el incremento de las pensiones se suele hacer con carácter retroactivo; pero eso dependerá de lo que estipule el real decreto. Si en este se acuerda revalorizar las pensiones, si estipula que sean en retroactivo y con efectos del primero de enero; Pues en dado caso se abonarán los ingresos que se hayan dejado de percibir a partir de febrero.

el duro llamamiento de lola a los políticos

Lola González se despidió de nosotros, pero no sin antes dar su mensaje a los políticos "Les diría que tuvieran humanidad" Expresó Lola con mucha dignidad "Humanidad con las personas mayores, que con lo que cobramos no tenemos para llegar a fin de mes" Posteriormente hizo referencia al señor Sánchez "Este hombre no piensa lo que está haciendo. Si él no da facilidades ¿Qué espera? ¿Qué a él por guapo se las den? ¡NO!".