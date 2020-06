Desde finales de marzo se recibieron más de 1.700 peticiones de ayuda de menores por violencia en el hogar

De nuevo, los menores han sido víctimas de la violencia en el seno del hogar con lo que parece ser el último caso de violencia de género en Úbeda (Jaén) donde un hombre habría asesinado a su mujer y a sus dos hijos. Un caso que por desgracia nos recuerda el sufrimiento que soportan muchos niños y niñas. Durante el confinamiento, sólo del 23 al 30 de marzo, el chat confidencial de la Fundación ANAR de petición de ayuda recogió más de 200 solicitudes y 170 correspondían a violencia grave.

Las denuncias más frecuentes recogidas por la Fundación ANAR son maltrato físico, maltrato psicológico, abusos sexuales y ciberacoso. Desde esta entidad, aseguran que el confinamiento ha empeorado situaciones que ya eran de por sí insoportables y también ha generado situaciones de nueva violencia.

Para analizar estos datos, en "TRECE al día" hablamos con Leticia Mata, miembro del Patronato de la Fundación ANAR, quien asegura que "desde el año 2008 llevabámos pidiendo una ley integral de protección a la infancia como la que se ha aprobado en el Consejo de Ministros la semana pasada. Es fundamental si queremos hacer frente a un problema generalizado que es muy grave". Leticia Mata destaca que desde el 23 de marzo hasta el 29 de mayo "hemos atendido más de 3.800 solicitudes de ayuda y la mitad de ellas era por violencia dentro de casa, maltrato físico, psicológico, abuso, o la exposición del menor a violencia de género que se estaba produciendo dentro del hogar".

Leticia lamenta que "día a día escuchamos situaciones muy graves a las que se refieren los niños y que, en ocasiones, estos no son capaces de identificar. Muchas veces la violencia permanece en silencio, y si los adultos no son capaces de identificarla, no vamos a ser capaces de hacer nada". Leticia resalta que la futura Ley refuerza la obligación de denunciar, especialmente para personas que trabajan con niños, y afirma que el personal que trabaja con niños debe estar formado para identificar y actuar en cualquier situación de violencia que se produzca en el entorno.