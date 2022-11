Descubre los mitos y leyendas sobre los piojos y cómo deshacerte de ellos: "No aguantan más de..."

¿Por qué hay piojos? ¿Qué función tienen? ¿Es cosa de niños o también de adultos? En España proliferan los centros especializados en extraer piojos y en TRECE hemos visitado uno de ellas. Olga no explica que los piojos son “atemporales” y que trabajan más de junio a septiembre, por lo que no tiene que ver con los centros escolares. “Es un estigma tener piojos, pero hay más de los que pensamos”, advierte Olga.

¿Cómo deshacernos de los piojos?

Olga explica cómo lo hacen en el centro con una máquina, pero, además, da algunos consejos para solucionarlo en casa: “No hay que hacer locuras. Todo lo que sean cepillos de pelo, peines y todo lo que sea de la cabeza… todo a una bolsa y al congelador un par de horas. Los piojos no aguantan temperaturas extremas. Si el piojo no está en la cabeza, aguanta no más de 12 horas. Si tiene el pelo largo, mejor el pelo recogido. No existen los repelentes de piojos. Y, por último, acostumbrar pasar la lendrera una vez a la semana”.

Mitos y leyendas sobre los piojos

Jorge Alcalde, divulgador científico, ha estado en ‘TRECE al día’ para aclarar las principales funciones de los piojos: “Los piojos nos han descubierto el tiempo desde que el ser humano lleva ropajes porque estos parásitos han surgido en la población humana a partir de los textiles procedentes de otros animales y esto ocurrió hace, como mínimo, hace 170.000 años”.

Además, Jorge explica cómo los piojos podrían haber favorecido “lazos humanos intensos” debido al acto de desparasitar y “nuestro sistema inmunitario se ha reforzado por la presencia de los parásitos”. Dale al PLAY para escuchar la explicación completa.