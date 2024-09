El desahucio exprés llegará al Congreso: "En mi caso llega tarde, me han estado quitando años de vida"

La "okupación" o el impago de la renta siguen siendo las principales preocupaciones de los propietarios cuando ponen su casa en alquiler. De hecho, los datos así lo avalan: en el año 2023 los inquilinos dejaron a deber, de media, 7.608,34 euros, un 0,85% más que en el año 2022. Son datos que ha desvelado el estudio sobre Morosidad en Arrendamientos Urbanos en España en 2023, ejecutado por el Observartorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos. Una de las soluciones a las que se atienen los propietarios afectados por la "okupación" es el llamado desahucio exprés. Se trata de un mecanismo legal para desalojar a inquilinos, morosos, "inquiokupas" u "okupas" que se niegan a abandonar el inmueble.

Desahucio exprés: ¿Cómo funciona?

Este mecanismo, que el Partido Popular llevará al Congreso, consiste en un proceso civil verbal que lleva menos tiempo que en el caso de los juicios ordinarios, que pueden llegar a superar fácilmente el año de plazo. La duración del mismo dependerá de la cantidad del trabajo qu haya en los juzgados. En el caso del desahucio exprés, puede durar entre seis meses y un año en el caso de un inquilino moroso y casi dos años para desalojar a un okupa, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que no pagar la renta, aunque solo sea un mes, ya es motivo suficiente para poner fin al contrato de arrendamiento.

Itziar Agea es una de las tantas afectadas por la inquiokupación en España. En su caso, ocuparon la que es su única vivienda, con la que salía adelante gracias al alquiler y a su sueldo para seguir manteniendo a sus tres hijos. Una situación con la que convive desde julio del año 2022. "Me mantenía con el alquiler y mi sueldo. Desde que me dejaron de pagar, aguanté unos meses, me endeudé y me fui a casa de mis padres con mis hijos", ha relatado en 'Trece Al Día'.

¿Cómo le podría beneficiar el desahucio exprés? Es una de las preguntas que se ha hecho la afectada. "Para mi caso personal llega tarde, me han estado quitando la vida durante estos años. El desahucio exprés está bien, pero si hubiesen puesto medios como que la ley dice que el ayuntamiento tiene que hacerse cargo de los vulnerables. Si esto se hubiese arreglado, no estaríamos en esta situación", explica.

"La sentencia fue a mi favor, pero se declararon vulnerables. El juez pidió que demostrasen su vulnerabilidad porque faltaban documentos. Hace más de un año que está parado", concluye Itziar.

Consejos para evitar una "inquiokupación"

El colaborador de Idealista News, Eduardo G. Martínez, ha ofrecido algunos consejos para evitar la inquiokupación en la medida de lo posible.