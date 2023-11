El comunicado de las cuatro asociaciones de jueces tras conocerse el texto final de la ley de amnistía, ha provocado la reacción y el debate de gran parte de la judicatura. Dentro del texto de la proposición de la ley, firmado por el Partido Socialista, no se ha incluido el término ‘lawfare’, motivo este último por el que el Consejo General del Poder Judicial emitió un comunicado asegurando que era “un atentado a la separación de poderes”. Esta es precisamente la discrepancia que remarcan algunos jueces, subrayando que “cuando se utiliza el término ‘lawfare’, se hace alusión a aquellos casos en los que los jueces actúan dentro del conflicto político partidista. Cuando se alude a la judicialización de la política, se hace referencia a que los jueces puedan dictar resoluciones que revienten una decisión política”, explica el juez Ignacio González Vega.

Las reacciones inmediatas del ámbito judicial tras conocer el texto definitivo de la proposición de ley, han llegado a concentrar a magistrados, jueces, fiscales, colegios de abogados y procurados, para expresar su “adhesión expresa” al contenido del documento publicado por las cuatro asociaciones judiciales. Una convocatoria que ha tenido lugar en Sevilla. El juez decano de la capital hispalense ha explicado en ‘Trece Al Día’, que el motivo de la concentración ha sido para “expresar su preocupación por el contenido del documento, pero que en ningún momento han interferido en la labor legislativa”, explica Francisco Guerrero. Además, añade que “no han actuado movidos por motivos políticos, sino que ese documento contiene expresiones que podrían afectar a la independencia de los jueces”, remarca.

Otro de los debates que se han abierto dentro del ámbito judicial ha sido si la amnistía cabe o no dentro del marco constitucional. Para Ignacio González Vega, “la amnistía está contemplada dentro de la Constitución Española, pero no cualquier tipo, está contemplada la que respete el principio de separación de poderes, la igualdad y la no arbitrariedad”, principios, recuerda, que “sí residen en los indultos”. Además, añade que "la amnistía es un acto del legislador y que, en definitiva, es el legislador quien tiene una amplia potestad para incluir los delitos que considere, otra cosa es que pase el filtro del Tribunal Constitucional". Por otro lado, el juez decano de Sevilla, subraya que aún es pronto para hablar de posibles consecuencias cuando entre en vigor la ley de amnistía y asegura que hay que “dejar transcurrir su trámite parlamentario y su aplicación que en la práctica tendrá unos criterios muy técnicos”, añade Francisco Guerrero.

La futura aplicación de una ley de amnistía ha supuesto dar “un volantazo” a la judicatura. “Nosotros somos jueces, pero también ciudadanos. Como ciudadano, expreso mi opinión, y, como juez, tenemos que aplicar las leyes nos guste o no, estamos obligados a aplicar todas las leyes", asegura González Vega. Añade, además, que “la ley orgánica del poder judicial también establece limitaciones a la actividad de los jueces, como el no poder intervenir en las actividades del poder legislativo. Los jueces tienen que respetar la labor del otro poder”, subraya el juez.