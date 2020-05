¿Cómo desinfectar correctamente ? Las claves en locales y viviendas

Estos días, miles de establecimientos se preparan para su reapertura.Junto a la adaptación de los locales a las nuevas medidas de seguridad impuestas por Sanidad, una cuestión fundamental es la limpieza y desinfección de los establecimientos públicos. De ello, hemos hablado en "TRECE al día" con Adrián Núñez, quien trabaja en una empresa desinfectante de Málaga que en estos días prepara cientos de establecimientos para que en su reapertura estén libres de coronavirus. "Nuestra labor es muy sencilla, primero se aplican los virucidas avalados por Sanidad, después entremos nosotros y lo limpiamos todo a mano con agua ozonizada, dejando todo el local desinfectado y libre de coronavirus", explica.

Este tipo de limpieza es el que se utiliza en locales públicos como gimnasios u oficinas, pero cómo debemos actuar en nuestro domicilio. Adrián explica que "una casa no tiene tanto trasiego de personas, sabemos dónde vamos y si tomamos las medidas de seguridad adecuadas estaremos menos expuestos". Adrián explica en TRECE que convive con una niña de años, por eso, la rutina al llegar a casa es tan importante. "En mi caso, me quito los zapatos en el felpudo, desinfecto la suela con lejía, los dejo en la calle, me quito guantes y mascarillas, toda la ropa va a la lavadora y yo me meto en la ducha" Sobre cómo le está afectando personalmente, Adrián explica que "yo personalmente he perdido a un familiar, y a nivel laboral estamos trabajando al 200% porque no queremos que nadie esté expuesto".

"Entre todos debemos poner nuestro granito de arena, siguiendo las recomendaciones del Gobierno, cumpliendo la distancia de seguridad, no saltándonos las restricciones por franjas horarias en las salidas. Si somos conscientes de lo que podemos llegar a hacer, entre todos podemos superar esta situación", concluye.