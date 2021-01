Saúl Ares, científico del Centro Nacional de Biotecnología (CNB) del CSIC, analiza en 'TRECE Al Día' la evolución de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. El biotecnólogo afirma que “es prematuro empezar a hacer proyecciones de posibles descensos en la curva de contagios, pero si que hay datos que tienen buena pinta”. Y señala que “hoy es el primer día desde principios de diciembre que hay menos infectados que el mismo día de la semana anterior, eso indica que por lo menos se está estabilizando el nivel de contagios, y es esperanzador”. El científico expone que los datos dicen que “la curva aún está creciendo, pero cada vez está creciendo más despacio, entonces a lo largo de una semana yo esperaría realmente que se alcanzase un pico y que se empezase a bajar”.

Respecto al colapso en los hospitales, el doctor manifiesta en TRECE que “tenemos medidas muy distintas en autonomías diferentes, y también tenemos situaciones epidemiológicas muy distintas. No es lo mismo la situación en la Comunidad Valenciana dónde la incidencia de cantidad de hospitalizados es aterradora, que en otros, en ningún sitio está la cosa bien pero estamos hablando de un orden de magnitud de diferencia”. Y defiende que las medidas tienen que ser “proporcionales a eso” y justifica que “en algunos sitios ya se ha producido el colapso, ya hay hospitales en los que no cabe nadie más en la UCI y en el que los médicos están haciendo medicina de guerra, diciendo a quién hay que intubar y a quién no se puede porque ya no hay tubo que poner”.

"Ya hay hospitales en los que no cabe nadie más en la UCI y en el que los médicos están haciendo medicina de guerra"

Ante el confinamiento total como posible medida para frenar los contagios de coronavirus, el científico del CNB declara que “seria importantísimo hacerlo, a lo mejor no tanto como un confinamiento, pero si medidas equivalentes” y razona que “estamos hablando de que se está acercando la bajada pero es que lo importante no es que empiece a bajar, lo importante es que tiene que ser rapidísima, porque estamos en una situación de incidencia muy alta, que estamos viendo muchos muertos, muchos enfermos y muchos ingresados cada día y eso es insostenible, hay que bajarlo”. Además, el doctor añade que “será más insostenible si pensamos en las variantes que pueden llegar, como la cepa inglesa, que es mucho más contagiosa, y de momento no es predominante en nuestro país, pero al ritmo que va lo va a ser, y si nos alcanza con la situación que estamos ahora y con medidas a media gas, nos puede hacer un destrozo terrible”. Por último, el científico reclama que “hay que poner toda la carne en el asador para poder bajar lo más rápido posible la incidencia y la presión hospitalaria”.