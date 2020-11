El búnker español donde se guardan vacunas a -80 grados

La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció este lunes que su vacuna contra la COVID-19 es eficaz en un 90 %, por encima de lo requerido por los reguladores de EEUU, lo que permite augurar una rápida autorización de emergencia para su puesta a disposición del público, algo que podría suceder antes de final de este año. El estudio todavía es esperanzador pero incompleto y se trata de un medicamento que debe mantenerse a menos 70 grados centígrados bajo cero, lo que dificultará su administración. ¿Está España preparada para transportar y almacenar las vacunas a tan baja temperatura?

Lo cierto es que ya se hace. Jorge González, director de la empresa de logística para muestras biológicas y médicas, ‘Polar Exprés’, ha explicado este jueves en 'TRECE Al Día' cómo se llevaría a cabo el transporte de la vacuna contra el coronavirus fabricada por Pfizer. Pese a que aparentemente parece difícil guardar la vacuna a -80 grados, el director de 'Polar Exprés' no lo ve difícil: "No es tan complicado, nosotros lo hacemos todos los días, igual que las empresas de este sector especializadas en la logística de elementos sensibles", asegura.

El director de 'Polar Exprés' defiende que "el problema no radica realmente en la logística si no más bien en las instituciones o en llevar la dosificación que es la organización complicada, porque transportar la vacuna". Cualquier empresa de logística lo está haciendo, es una cosa bastante habitual. El volumen parece demasiado grande pero la verdad es que 20 millones de dosis viajando durante 6 o 7 meses no es nada. El problema es una vez llega al país destino y la organización entre las empresas y la administración”, señala.

Respecto a cómo está Pfizer solucionando el problema del transporte, Jorge González explica en TRECE: “Normalmente hay dos formas, la distribución y el transporte. La distribución es la entrada y salida de elementos, y el transporte se realiza de punto a punto con contenedores de frío pasivo. Lo que ha hecho Pfizer es coger un embalaje que ya utilizan habitualmente, han hecho una validación con la que ya sabemos los días de tránsito. Si el fabricante ya tiene eso previsto, puede llegar a cualquier lado del mundo. Yo creo que no va a haber problema”.