Así ve el director de 'El autócrata' el documental sobre Sánchez: "Se ha quedado viejo"

El documental sobre Pedro Sánchez ya tiene comprador. El periódico 'El País' emitirá los cuatro capítulos de la serie documental titulada 'Las cuatro estaciones'. El primero de ellos podrán visualizarlo los suscriptores del diario el próximo 20 de octubre y, de lunes al miércoles, se estrenarán el resto. El documental, según anuncian las productoras que lo han realizado, The Pool y Secuoya Studios, "se adentra en la sede de la Presidencia del Gobierno para descubrir cómo es el día a día de algunos de sus trabajadores, unos rostros conocidos y otros que se verán por primera vez".

"Además de narrar distintos hitos de la vida de La Moncloa, en las distintas entregas se muestra, desde dentro, cómo trabajan algunos de los funcionarios anónimos y más reconocibles de la sede", ha anunciado el Grupo Prisa, editor de 'El País', en un comunicado.

'Las cuatro estaciones', el documental sobre Sánchez y La Moncloa

En 'Trece Al Día', el director de cine y también autor del polémico documental 'El autócrata', Carlos Hernando, ha desvelado algunas de las claves del documental sobre Sánchez y el complejo de la Moncloa. "Es un documental en el que podremos ver el día a día en el complejo de 2.000 personas de la Moncloa, ver el departamento de Seguridad Nacional y el búnker. La cumbre de la OTAN, la guerra de Ucrania... como documento estético es algo excepcional", explica.

Después de varios meses, el equipo de este documental ha encontrado finalmente una plataforma donde podrá visualizarse esta serie. Será finalmente a través de 'El País'. "Son de calidad, he hablado con su director, Curro Sánchez, es una factura estupenda. Han estado rodando en muchos países. Me ha confesado que les ha costado muchísimo encontrar un distribuidor para este producto que al final ha sido el Grupo Prisa", asegura.

Ese tiempo del que habla Carlos Hernando ha supuesto que muchas de las caras que salen en el documental ya no formen parte del Gobierno. Ejemplo de ello serán las escenas del Consejo de Ministros donde ya se han producido varios relevos. "Supongo que La Moncloa tendrá un equipo de comunicación para supervisar. Se ha quedado viejo porque hay personas que ya no son ministros. Habrá que verlo para ver si tiene carga ideológica o no, partes más propagandísticas que otras, como Sánchez en la OTAN, estará virado hacia un lado"

'El autócrata'

Carlos Hernando es también director de la película sobre Sánchez titulada 'El autócrata'. Este largometraje cuenta con los testimonios de dirigentes del PSOE que critican abiertamente la gestión de Sánchez al frente del Ejecutivo, llegando a calificarlo en algún momento como “autócrata”, de ahí el título de la película. El director de cine recibió el veto del ministerio de Cultura, dirigido en ese momento por Miquel Iceta.

"Llamamos autócrata a Sánchez, ahora nos faltarían palabras en el diccionario para definirlo ahora. Da para una serie de ocho capítulos, haremos segunda parte, es un camaleón de la política", asegura Hernando.

El director de cine espera a visualizar el documental sobre el presidente del Gobierno para saber cuál es el impacto político que recibe y lo relaciona con su película. "Respecto al tema político, habrá que ver cuál es el impacto. El autócrata fue una profecía autocumplida", concluye.

En una entrevista en en esta casa, en la Cadena COPE, el director del documental aseguraba que "muchos exhibidores tienen miedo y han recibido presiones políticas para no estrenar este documental". Por estos motivos, Carlos Hernando culpó "directamente al ministro Iceta de arruinar el documental".