Antonio Camuñas: "Sería un error mayúsculo que Milei tomara medidas contra España"

Argentina y España suman un nuevo episodio en su choque diplomático. Ya lo avisaba ayer el Gobierno de nuestro país: si Javier Milei no se disculpaban por sus palabras hacia la esposa de Pedro Sánchez (a la que acusó de corrupción) no se descartaba tomar medidas. Y así ha sido, España ha retirado de manera "definitiva" a la embajadora española en Buenos Aires. Una retirada que hace más evidente la ruptura de las relaciones y que echa más leña al fuego con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina.

Los intereses económicos de España en Argentina, ¿en riesgo?

En plena crisis diplomática, nuestro país se juega 18.000 millones en inversiones en el país latinoamericano, de hecho España es el segundo inversor extranjero, solo por detrás de Estados Unidos, y el primero de Europa. Allí gigantes como Santander,BBVA, Iberia o algunas firmas del sector energético tienen fuertes intereses. Precisamente por eso, la retirada de la embajadora preocupa. Una decisión que para Antonio Camuñas, experto en diplomacia, es "innecesaria. Fruto de una sobreactuación que claramente le viene muy bien al Gobierno de cara a esa argumentación de la fachosfera, del peligro que representa la extrema derecha en Europa (que se presume va a tener un crecimiento en la eruopeas) y que califica como la mayor amenaza para las democracias muy por encima incluso del terrorismo islámico. Es una apropiación de una argumentación." En esa misma línea añade que esa medida con la que ya había amenazado el Gobierno central es excesiva: "Lo normal hubiera sido una protesta del Ministerio Asuntos Exteriores al embajador argentino en Madrid, llamar a consultas a la embajadora alegando que se ha insultado la dignidad de nuestro país me parece una exageración fuera de cualquier lógica. El ministro Albares ha corrido en defensa del presidente Sánchez sin medir las consecuencias".

A la pregunta de si deberíamos preocuparnos por lo que las empresas se juegan allí, Camuñas responde que no: "No debemos precuparnos por el riesgo de esos 18.000 millones de inversiones. La razón es que el régimen de Milei es anti-intervencionista y al revés, está fomentando la llegada de capital de otros países . Sería un error mayúsculo el tomar medidas contra España".

Las consecuencias en términos diplomáticos de la retirada de la embajadora española en Argentina

Con esa salida de Buenos Aires, ¿Qué ocurre ahora, influye en algo? Antonio Camuñas asegura que "En términos prácticos nada porque la embajada sigue fiuncionando perfectamente bien". Eso sí, también afirma que juega en contra de las relaciones: "no ayuda para nada a que las relaciones entre ambos países funcionen y sean fluidas. No entiendo el término de retirada definitiva, puede significar que cambien a la embajadora dentro de cierto tiempo".

Lo cierto es que este conflicto tenía ya antecedentes como el encontronazo protagonizado por el ministro Óscar Puente al insinuar que el presidente argentino consumía estupefacientes. Camuñas señala en ´Trece al Día' que precisamente ese es el papel del titular de transportes: "Al ministro Puente le han nombrado para generar polémicas, titulares, lanzar cortinas de humos y ha cumplido con su función extraordinariamente bien". Unos feos que también han ocurrido por parte del propio Sánchez: "Ha venido precedido de toda una serie de feos a la República argentina, no solo a Milei al que se le ha llamado fascista, odiador, todo tipo de epítetos. En términos institucionales hay unos feos a Argentina, no haber felicitado al presidente electo es poco amistoso diplomáticamente. También el no mandar a ningún ministro con el rey Felipe VI a esa toma de posesión en Buenos Aires. Algo que se ha visto aderezado con los insultos.