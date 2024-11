Ana Montalvo, superviviente de la DANA, relata la agonía vivida durante una hora y media: "Me quedo quieta y rezo"

Ana Montalvo es una de esas 36.803 que hace dos semanas volvió a nacer. Esta valenciana estuvo durante una hora y media colgada de varios cables de la luz y apoyada en un aire acondicionado mientras que intentaba romper una ventana para entrar a una casa y salvar su vida. Todo esto estaba ocurriendo al mismo que tiempo que la riada seguía su curso por las calles de Massanassa, uno de los 78 municipios afectados de Valencia. Durante todo ese tiempo, Ana estuvo escuchando las indicaciones de sus vecinos, que fueron sus guías y salvadores en un día que ya no va a olvidar. Ahora, Ana lo ha perdido todo y solicita cualquier ayuda, por mínima que sea, para poder empezar de cero.

LA FE COMO SALIDA PARA SOBREVIVIR A LA DANA

"Llegó un tsunami que me arrastró por toda la casa. Arrasó con todo, muebles, cocina, con una fuerza brutal. Los vecinos me dijeron que saliera a la calle. Cuando salgo, no veo una calle, veo un río. Me agarro a la venta y me quedo quieta durante una hora y media viendo como los coches pasabn a 20 centímetros de mi. Me cogí a los cables de la luz, levanté la persina mientras que me apoyaba con el antebrazo y me cuelo en una casa que no era mía". Este es el testimonio de una de las supervivientes de la DANA en Massanassa, en Valencia.

Así ha relatado Ana Montalvo en 'Trece Al Día' la agonía vivida hace ahora dos semanas. Esta superviviente se agarró a la Fe después de ser consciente de que el agua había arrasado con toda su casa y ahora se veía dependiente de sí misma para poder sobrevivir. "Tuve algo que me estuvo protegiendo en todo momento. Si algo me ha enseñado la vida es que hay situaciones muy extremas en las que hay que pararse y observar. Fue gracias a Dios, no perdí la compostura. Hubo un ángel que me desviaba los coches, porque lo veo ahora y no es posible. Cuando estoy en la ventana, me quedo quieta y rezo", explica Montalvo.

Esta vecina de Massanassa contó en todo momento con la ayuda de sus vecinos que hicieron de sus rescatadores. Mientras se sostenía en un aire acondicionado y se agarraba a los cables de la luz, le daban indicaciones para que, finalmente, rompiera la ventana y lograra acceder al domicilio. "Los vecinos lloraban de la impotencia de no poderme salvar", asegura.

EMPEZAR DE CERO: SU CASA Y SU TRABAJO HAN QUEDADO DESTROZADOS

Ana ha perdido toda una vida. Desde su casa, donde vivía con dos gatas, a una de ellas la pudo rescatar, hasta su trabajo. Esta valenciana es quiromasajista y el local donde tenía su trabajo ha quedado arrasado por la DANA.

"Ahora mismo me he venido a vivir en casa de mi hermana. Pagaba alquiler, soy autónoma, tengo una casa con hipoteca, y para todo esto necesito 1.800 euros solo para pagar. Sin trabajo no puedo pagar un alquiler de mil euros", explica.

El día 29 de octubre Ana canceló sus citas a las tres de la tarde en previsión de las alertas meteorológicas que se habían mandado. "El local no se ha desestructurado mucho, aunque ha subido toda la humedad para arriba y están todos los muebles llenos de moho, lo hemos perdido todo", reitera.

Ahora, Ana intenta rehacer su vida, empezar desde cero. Para ello, ya ha acudido a las ayudas del Gobierno de España y la Generalitat valenciana. "Hasta dentro de cuatro meses no creo que pueda reanudar. Me han dicho que me darán como mucho 500 euros. Habrá que comprar muebles y camillas". Además, Ana se acuerda de todos los voluntarios que siguen limpiando las calles de Massanassa, a los que agradece su labor y "su lección de humanidad", frente a una "gestión política", dice, en la "que se deberían dejar de luchas".