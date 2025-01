"El agua y la luz están conectadas a un baño de mi casa para todos los vecinos": Los afectados por la DANA siguen reclamando las ayudas anunciadas por el Gobierno central

Y las ayudas a Valencia, ¿están llegando? Han pasado varios meses de la devastadora DANA que arrasó más de 70 municipios y el foco principal sigue estando en las ayudas, que llegan a cuentagotas. Desde Bruselas, la alcaldesa de Valencia, María José Catalán ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber solicitado aún los fondos de solidaridad europeos, y el plazo para hacerlo tiene los días contados. La respuesta ha llegado de parte de la delegada del gobierno en la comunidad valenciana, Pilar Bernabé, quien ha asegurado que todavía están preparando el documento.

Los afectados de la DANA siguen reclamando las ayudas

"El agua y la luz de mi casa está conectada en el baño para todos los vecinos". Es una de las miles situaciones que viven los afectados por la riada en Valencia. Este es el caso de Rosa Burguillos. Esta vecina de Paiporta asegura en 'Trece Al Día' que, de momento, solo ha recibido la ayuda de la Generalitat valencia, "6.000 euros a cada afectado y nada más". "Ni ayudas estatales ni todas las que se han ofertado, las he solicitado y no han llegado", reitera.

Los vecinos de los 72 municipios afectados por la DANA siguen trabajando a día de hoy en la limpieza de las calles y la reconstrucción de sus casas, aún con lodo en su interior. "Ahora mismo estoy reconstruyendo mi casa gracias a la ayuda que he tenido de muchísimos voluntarios, familiares, amigos, gente desconocida y, todo ello, con el dinero que ha salido de mi bolsillo", explica.

Los sótanos y garajes, sigue siendo otro foco de limpieza de por parte de los voluntarios, vecinos y el propio ejército. "La planta de abajo de está destruida. No tengo muros en casa, las ventanas me las pusieron hace días y ahora están cambiando las tuberías del agua con el dinero de nuestro bolsillo", asevera.

"La gente que tiene que estar con nosotros ahora son los organismos nacionales"

Rosa Burguillos admite que la palabra que más ha repetido hasta la fecha ha sido "gracias", a los voluntarios, amigos, a la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, fontaneros, a todo el mundo.

Ahora, esta vecina de Paiporta explica que "tienen que ser los organismos nacionales los que estén con los afectados". "Ya no preguntamos por las ayudas, sino por las respuestas, cuándo vamos a tener ese alivio, cuánto vamos a tardar en reconstruir nuestras casas", reitera.

La Generalitat anuncia nuevas ayudas

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado un paquete de ayudas de 250 millones para aquellas personas que hayan perdido sus vehículos como consecuencia de la DANA, y que recibirán "de forma exprés y con la mínima burocracia" 2.000 euros por turismo.

Es también el caso de Rosa. Ha perdido varios vehículos y, de momento, sigue sin obtener respuesta. "He estado haciendo como 8 llamadas al consorcio, he perdido el coche de mi hijo, alguna moto, mi coche. Está peritado pero sigo sin saber nada, me canso de llamar y que no me cojan el teléfono, seguimos sin respuesta, intentando que nuestro ayuntamiento nos de alguna respuesta, que vayan al Gobierno autonómico o nacional y las reclamen", advierte.