José Luis Pérez: "Hasél escribe basura. Lo hace de manera reiterada y retozándose"

El tal Hasél escribe basura. Además lo hace de manera reiterada y retozando en la basura. Y no es difícil decir que alguien que escribe basura lo hace de manera reiterada y se retoza en ello. Es basura.

¿Y qué hacemos en las sociedades modernas con la basura? La apartamos y tratamos de reciclarla en un vertedero. El ejemplo casa como un guante con el tipo, con el tal Hasél. En cualquier caso yo siempre he pensado que los límites, que tiene que haberlos, no deberían pasar por el Código Penal. No deberían pasar por penas de cárcel.

Ni siquiera para la basura. Este caso, el caso del tal Hasél, nos debería hacer reflexionar, al menos entorno a dos cuestiones. La primera es que seguramente ahora, precisamente ahora, no es el momento de cambiar la legislación. La democracia nace fundamentalmente con dos motivos: que no se gobierne solo con los intereses de las élites pero tampoco con las exigencias violentas de las turbas en las calles. Cambiar la legislación ahora se parecería mucho a lo segundo: cambiar la legislación después de la violencia de las turbas en las calles.

La segunda consideración que deberíamos reflexionar es que los límites a la libertad de expresión no deben pasar por penas de cárcel pero tiene que haber salvedades, como la del tal Hasél. Es decir, tipos que de manera reiterada amenazan y que tienen comportamientos y condenas por violencias que hacen verosímil el cumplimiento de sus amenazas porque la basura hay que reciclarla.