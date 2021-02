José Luis Pérez: "Cuando nos va la vida en ello, yo prefiero la eficacia a la ideología"

Que paren el mundo que me bajo. No entiendo como algunos son capaces de sostener la crítica para enfrentarse con un hospital público, en este caso madrileño. Del mismo modo que muchos simplemente porque la comunidad es de otro color, también casi celebran que se vuele el techo de un hospital de campaña instalados con el mismo motivo. Atender la peor pandemia que ha sufrido España en más de un siglo.

No es eso. Es justo lo contrario. ¿Por qué siempre miramos si es de un partido o de otro? Que no va de eso la pandemia. Vamos a fijarnos en algunos casos de éxito que han sabido contener la pandemia como Australia. En Alemania... son países que lo han sabido hacer bien.

En los países en los que no lo hemos hecho bien como México, Francia, Italia, España... también hay ideologías de todos los colores. No va de eso. El otro día en 'El Programa de AR' un tertuliano me decía es que la ideología es importante. Cuando nos va la vida en ello, yo prefiero la eficacia a la ideología.