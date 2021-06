José Luis Pérez: "La administración Biden le reprocha a este Gobierno sus guiños con el populismo"

Resulta casi incalificable la obcecación del Gobierno en insistir en esa imagen de Sánchez con Biden fueron una reunión bilateral y que tuvieron resultados fructíferos. A mí no me hace gracia porque es el presidente de mi país y Biden no le hace ni caso. El presidente del país al que más nos tenemos que asemejar por intereses económicos, valores y principios. No es ninguna broma. Así que más allá de que el Gobierno ha vuelto a mentir lo que tendríamos que preguntarnos es el por qué. Son muchas las razones. Algunas no son responsabilidad de Sánchez.