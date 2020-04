Pérez: "Tenemos un Gobierno empeñado en vendernos lo bueno, pero me da que sin prepararse para lo malo"

Vídeo

El anuncio del plan de desescalada por parte del Gobierno no deja de generar repercusiones. Más de 24 horas después de ser anunciado, aún provoca controversia entre la población. Como bien recoge José Luis Pérez en su monólogo de este miércoles, en el que reflexiona al hilo del gran tema de conversación del país.

"No sé a ti, pero a mí me empieza a molestar un poquito el tono que emplea el Gobierno cuando habla de ese plan de reapertura en cuatro fases. No es tanto lo que me molesta la falta de concreción. Mira, eso puedo llegar incluso a entenderlo. Lo que me molesta es el tonito en plan 'Carta a los Reyes Magos'. Porque escuchas al presidente del Gobierno y parece que nos está diciendo: 'Mirad, chicos. Mirad, españoles. Si os portáis bien, yo os iré haciendo una serie de regalos'. Siendo además los regalos nuestros derechos fundamentales. Que esa es otra, pero bueno, estamos en la situación en la que estamos y también eso se puede entender.

Pero, evidentemente, los españoles hemos puesto y vamos a seguir poniendo de nuestra parte. Pero... ¿por qué no dice el presidente qué va a poner él de la suya? Por ejemplo, ¿van a estar ya disponibles los test que son imprescindibles para la detección precoz? ¿Qué tecnología va a emplear el Gobierno para rastrear en esos casos nuevos cuáles han sido todos sus contactos? Y a los profesionales de la sanidad, ¿se les va a dotar ya de los equipos de protección? Porque siguen siendo el 30% de los contagios. Y las mascarillas. ¿Vamos a tener mascarillas para todos, ya que son altamente recomendables?

De eso ni el presidente ni nadie del Gobierno dice ni pío. Mirad, estamos casi como al principio. Con un Gobierno empeñado en vendernos lo bueno, pero me da que sin prepararse para lo malo".