Pérez: "Se puede no tener plan B, pero presumir de no tenerlo es algo así como presumir de incompetencia"

Vídeo

La ausencia de plan B ante el coronavirus reconocida por Pedro Sánchez no deja de generar polémica, y más cuando el 'no' al estado de alarma planteado por el Gobierno ha estado más cerca que nunca de producirse. José Luis Pérez opina al respecto de la tan cacareada declaración del presidente.

"¿A que no os imagináis a Angela Merkel diciéndole toda ufana a los alemanes que ella no tiene un plan B? ¿A que no os lo imagináis? Claro, ese ejemplo aquí, en el Gobierno español, prefieren no utilizarlo. Ellos se fijan mucho más en Donald Trump y las patochadas estas. Como lo de inyectarse lejía para curarse del coronavirus. Por cierto, esa comparación deberían empezar a replanteársela en el Gobierno. Porque claro, si con esa gestión tan errática del presidente de Estados Unidos, allí tienen menos casos por habitante que en España... Nuestro presidente tampoco queda en muy buen lugar.

En esto del plan B, presumir de no tener plan B, lo peor de todo es que es verdad: no lo tiene. Y da la sensación de que no lo ha tenido desde el principio. Yo puedo entender que Fernando Simón se equivocara al decir aquello de que en España apenas habría un puñado de casos en el peor de los escenarios. Lo puedo entender porque es un virus desconocido para todos. Y en aquel momento lo era.

Lo que no puedo entender es que desde aquel momento el propio Fernando Simón dijera 'Bueno, cuando tengamos 100 casos ya veremos lo que hacemos'. Eso nos obligó a ir por detrás del virus permanentemente. Ya entonces no había plan B: perdimos mucho tiempo, y posiblemente por eso, perdimos también muchas vidas.

Se puede no tener plan B, pero, desde luego, presumir de no tenerlo es algo así como presumir de incompetencia".